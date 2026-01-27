Τη μείωση του ορίου ποινικής ευθύνης από τα 15 στα 13 έτη σε σοβαρές υποθέσεις σχεδιάζει η Σουηδία, καθώς αντιμετωπίζει την αυξανόμενη στρατολόγηση παιδιών από εγκληματικές συμμορίες χωρίς ουσιαστικές νομικές συνέπειες, σύμφωνα με το BBC.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκούναρ Στρέμερ, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και ότι η αποτροπή της εκμετάλλευσης παιδιών από εγκληματικά δίκτυα αποτελεί «κρίσιμη αποστολή» για την κυβέρνηση.

Τόνισε ωστόσο ότι η πρόταση δεν συνιστά γενική μείωση του ορίου ποινικής ευθύνης, αλλά θα εφαρμόζεται μόνο στα «πλέον σοβαρά εγκλήματα», όπως ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριές εκρήξεις, σοβαρά αδικήματα οπλοκατοχής και βιασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανήλικοι παραβάτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμη και ποινές φυλάκισης.

Πηγή: iSTOCK

Εφόσον εγκριθεί, η νομοθεσία θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ ήδη από το καλοκαίρι. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Πρόληψης του Εγκλήματος, τα καταγεγραμμένα αδικήματα που συνδέονται με υπόπτους κάτω των 15 ετών έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Η κυβέρνηση, που ανέλαβε την εξουσία το 2022, έχει δεσμευτεί για αυστηρή αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Ήδη από πέρυσι, κυβερνητική έρευνα είχε προτείνει τη μείωση του ορίου στα 14 έτη, ενώ ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον είχε επισημάνει ότι τα παιδιά «γίνονται αντικείμενο αδίστακτης εκμετάλλευσης» από εγκληματικά δίκτυα.

(Με πληροφορίες από BBC)