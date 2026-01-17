Ένα δημοφιλές τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία στις streaming πλατφόρμες αποκλείστηκε από τα επίσημα μουσικά charts της Σουηδίας, αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο «καλλιτέχνης» πίσω του είναι κυρίως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το folk-pop κομμάτι «I Know, You’re Not Mine» ή «Jag vet, du är inte min» στα σουηδικά το οποίο «υπογράφεται» από έναν καλλιτέχνη με το όνομα Jacub, έγινε viral στη Σουηδία, φτάνοντας στην πρώτη θέση του Spotify στη χώρα και συγκεντρώνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως (περίπου 200.000 μόνο στη Σουηδία).

Ωστόσο, ο οργανισμός IFPI Sweden, που συγκροτεί την επίσημη λίστα Sverigetopplistan, αποφάσισε να αποκλείσει το τραγούδι επειδή σύμφωνα με τους κανόνες του ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη δεν δικαιούται να εμφανίζεται στα charts. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος της IFPI: «Όσο το τραγούδι εμφανίζεται στα charts του Spotify, δεν πληροί τα κριτήρια για να περιληφθεί στο επίσημο chart υπό τους ισχύοντες κανόνες».

Ο διευθύνων σύμβουλος της IFPI Sweden, Ludvig Werber, το είπε πιο ξεκάθαρα: «Ο κανόνας μας είναι ότι αν ένα τραγούδι έχει δημιουργηθεί κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στη λίστα επιτυχιών».

Το τραγούδι ένα folk-pop με ακουστική κιθάρα περιλαμβάνεται σε ένα EP με τίτλο Kärleken är Bränd («Η αγάπη είναι καμένη») και ο «καλλιτέχνης» Jacub δεν εμφανίζει σκηνική/κοινωνική παρουσία ή φωτογραφικό προφίλ εκτός ενός σκίτσου στο Spotify.

Η εξέλιξη ήρθε μετά από έρευνα του δημοσιογράφου Emanuel Karlsten, η οποία έδειξε ότι το κομμάτι είχε καταχωριστεί σε έναν δανέζικο μουσικό εκδοτικό οίκο, τη Stellar, με δύο από τους δικαιούχους να εργάζονται στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Η Stellar, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι «η φωνή του καλλιτέχνη Jacub και μέρη της μουσικής δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο στη δημιουργική μας διαδικασία» και πρόσθεσε πως θεωρεί τον εαυτό της «μια μουσική εταιρεία με εμπειρία, όχι μια τεχνολογική/AI εταιρεία» υπογραμμίζοντας ότι η παραγωγή ενός επιτυχημένου τραγουδιού απαιτεί περισσότερα από το απλό πάτημα ενός κουμπιού AI.

Παράλληλα, η συζήτηση για το θέμα έχει ανοίξει ευρύτερα στην αγορά μουσικής: κάποιοι κριτικοί λένε ότι οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πότε ακούνε μουσική που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αυτό επηρεάζει τόσο την αντίληψη των streams όσο και τα δικαιώματα των ανθρώπινων δημιουργών.

Το Spotify από την πλευρά του δεν απαιτεί ακόμη οι δημιουργίες να επισημαίνονται ως AI-generated, αλλά έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει spam/AI-generated κομμάτια ώστε να προστατεύσει τα έσοδα των πραγματικών καλλιτεχνών, ενώ στηρίζει εθελοντικά έναν νέο βιομηχανικό προτυποποιημένο τρόπο γνωστοποίησης της χρήσης AI.

Με πληροφορίες από theguardian.com και techdigest.tv