5η Σεπτεμβρίου 2025 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου και στην καρδιά του Λιονέλ Μέσι. Ο «Pulga» φόρεσε – πιθανότατα για τελευταία φορά – τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής μπροστά στον δικό του κόσμο, στο επιβλητικό «Μονουμεντάλ», χαρίζοντας στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες.

Ήταν μια νύχτα γεμάτη δάκρυα, συγκίνηση και αναμνήσεις. Ένας από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο αποκαλούμενος και «GOAT», βρέθηκε ξανά εκεί όπου έζησε θριάμβους και δυσκολίες, για να αποχαιρετήσει τους συμπατριώτες του στον αγώνα με τη Βενεζουέλα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως αυτή η εμφάνιση θα είναι η τελευταία του εντός έδρας με την «αλμπισελέστε».

Advertisement

Advertisement

Το «Μονουμεντάλ» σείστηκε. Κάθε φορά που η μπάλα έφτανε στα πόδια του, το πλήθος σηκωνόταν όρθιο, χειροκροτώντας με πάθος τον άνθρωπο που τους χάρισε το όνειρο της κορυφής. Ένας «τελευταίος χορός» μπροστά στο λατρεμένο του κοινό, που τον συνόδευσε με φωνές, τραγούδια και δάκρυα.

Μετά το τέλος, ο Μέσι άφησε το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσα από τα social media, γεμάτο ευγνωμοσύνη αλλά και αβεβαιότητα για το μέλλον:

«Μια πολύ ξεχωριστή νύχτα που ακόμα με αφήνει άφωνο από τη συγκίνηση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλο τον κόσμο για την αγάπη και για τη συνεχή στήριξη. Ό,τι κι αν συμβεί και όποιο κι αν είναι το μέλλον – μόνο ο Θεός το γνωρίζει… ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κι έτσι, η βραδιά της 5ης Σεπτεμβρίου δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Ήταν μια υπόκλιση στο μεγαλείο ενός θρύλου, μια γιορτή αφιερωμένη στον άνθρωπο που σφράγισε με το ταλέντο του μια ολόκληρη εποχή.