Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως ειναι περισσότερο ανοιχτός για να δώσει συνεντεύξεις αν και στην πιο πρόσφατη που έδωσε υπήρξε ένα μάλλον πολύ αμήχανο σκηνικό.

Δύο από τα κύρια μέλη του Luzu TV, ο Νίκο Οκιάτο και ο Ντιέγκο Λούκο, ήταν υπεύθυνοι για τη συνάντηση με τον Μέσι για μια συνομιλία, της οποίας αποκάλυψαν πρόσφατα ένα στιγμιότυπο.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, στα λίγα δευτερόλεπτα που προβλήθηκαν, ο παίκτης εμφανίζεται σε μια άβολη στιγμή.

Στο teaser που κυκλοφόρησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Luzu TV, οι Οκιάτο και Λούκο εμφανίζονται να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με επαναλαμβανόμενες καταστάσεις στην εκπομπή, όπως «Επιτρέπεις στο σεξ την πρόσβαση στο ψυγείο;», το οποίο αναφέρεται σε μια συζήτηση σχετικά με το αν ένα άτομο μπορεί να πάρει κάτι από το ψυγείο όταν κάνει σεξ.

messi hizo este adelanto de la nota con nico occhiato en joda y toda la prensa mundial piensa que es un escandalo



NO: Sexo?

LM: en serio viniste hasta acá para preguntarme esto?pic.twitter.com/prej7gcUYb — Messi out of Context (@OutMessi_) December 20, 2025

«Καρδιοκατακτητής ή νέος καρδιοκατακτητής;», «Είναι τοξικός ή έχει δίκιο;» ή «Στυλ Πρέστι ή Γκάσπι;», μερικά από αυτά αναφέρονται σε σεξουαλικές καταστάσεις και άλλα στον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, αλλά σίγουρα επρόκειτο για ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο.

Στο ίδιο τρέιλερ, ο Μέσι ρωτάει τον Οκιάτο και τον Λούκο αν αυτό είναι όντως το θέμα που θα συζητήσουν στη συνέντευξη και αν αυτός είναι ο λόγος που ταξίδεψαν από την Αργεντινή στο Μαϊάμι για να περάσουν λίγα λεπτά μαζί του:

«Περιμένετε, θα μιλήσουμε σοβαρά για αυτές τις ανοησίες; Γι’ αυτό ήρθατε μέχρι εδώ;»

Σαφώς, όλα γίνονται σε αστείο τόνο, τόσο οι ερωτήσεις από το Luzu TV όσο και η ίδια η απάντηση του Λέο, ο οποίος φαίνεται να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, αν και θα πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε το πλήρες περιεχόμενο και να μάθουμε αν ο Μέσι απάντησε σε κάποιο από αυτά τα… καυτά ερωτήματα!

🚨🎙️ Interviewer: Sex. Let’s talk about sexual relationships..



🚨🎙️ Messi: “Stop. Seriously? Are we really going to talk about such nonsense? Is this why you came all the way over here?” pic.twitter.com/nBPghIMTJg — Pedri ★ (@stephenxfcb) December 20, 2025