Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Εμπαπέ συμμετέχουν, μαζί με μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στο επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Dai Dai», του ύμνου του Μουντιάλ 2026, που παρουσίασε το Σάββατο 23 Μαίου η Σακίρα. Η κυκλοφορία έγινε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης της FIFA, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Βόρεια Αμερική, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της προωθητικής καμπάνιας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με το NBC News, στο βίντεο η Σακίρα εμφανίζεται να τραγουδά και να χορεύει μέσα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλαισιωμένη από δεκάδες χορευτές. Το τραγούδι αποτελεί συνεργασία της με τον Burna Boy και είχε κυκλοφορήσει αρχικά στις 14 Μαΐου. Εκτός από τους Μέσι και Εμπαπέ, συμμετέχουν επίσης οι Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι, Τακεφούσα Κούμπο, Σαντιάγκο Χιμένες, Άλφονσο Ντέιβις, Τζαμάλ Μουσιάλα, Κρίστιαν Πούλισικ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η σχέση της Σακίρα με τη FIFA μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες. Η πρώτη της εμφάνιση σε Μουντιάλ ήταν το 2006 στη Γερμανία, όπου τραγούδησε τα «Hips Don’t Lie» και «Bamboo». Το 2010 στη Νότια Αφρική ταυτίστηκε με το «Waka Waka (This Time for Africa)», ενώ συμμετείχε και στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Το φετινό καλοκαίρι θα πρωταγωνιστήσει και στο πρώτο halftime show στην ιστορία τελικού Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, μαζί με τη Madonna και το συγκρότημα BTS. Με αυτή την κίνηση, η FIFA επιδιώκει να ακολουθήσει το μοντέλο θεάματος του Super Bowl και να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό.