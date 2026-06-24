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Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται πλέον στο 39ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο εξακολουθεί να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο και να αποτελεί τον ηγέτη της εθνικής Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026.

Ο θρυλικός Αργεντίνος ποδοσφαιριστής έχει πετύχει και τα πέντε γκολ της ομάδας του στη φετινή διοργάνωση, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς να αναρωτιούνται αν θα μπορούσε να συνεχίσει και μέχρι το Μουντιάλ του 2030, όταν θα είναι πλέον 43 ετών.

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😁🏆 Leo Messi when asked about playing at the 2030 World Cup: “I don't know. The truth is, I'm not thinking about that right now. It seems a bit far off… but, as I said, I'm living one day at a time and focused on the present”. pic.twitter.com/nVnClCqqAv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Ο ίδιος κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του και στην επόμενη διοργάνωση, ωστόσο απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

«Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται λίγο μακρινό… αλλά, όπως είπα, ζω μέρα με τη μέρα και επικεντρώνομαι στο παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιονέλ Μέσι.