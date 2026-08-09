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Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Ο Λιονέλ Μέσι δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Μοντερέι, ωστόσο η παρουσία του ήταν αισθητή στο γήπεδο, με τη φανέλα του να εμφανίζεται μετά το γκολ του Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Ο Αργεντινός μέσος βρήκε δίχτυα για την Ίντερ Μαϊάμι και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του συμπαίκτη και φίλου του. Ο Χόρχε Μέσι πέθανε το Σάββατο 8 Αυγούστου, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Μετά το γκολ του, ο Ντε Πολ έβγαλε τη φανέλα που φορούσε και αποκάλυψε εκείνη που είχε από μέσα, η οποία έφερε το όνομα του Λιονέλ Μέσι. Στη συνέχεια, την έδειξε προς την εξέδρα, σε μια συγκινητική κίνηση αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα του Αργεντινού σταρ.

Για την ιστορία, πάντως, η Ίντερ Μαϊάμι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η ομάδα ηττήθηκε με 2-1 από τη Μοντερέι, την οποία καθοδηγούν οι Αλμέιδα και Πινέδα, στο παιχνίδι του Leagues Cup.