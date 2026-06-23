Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ακόμα μία «χρυσή σελίδα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς μετά τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αυστρία για το Μουντιάλ 2026, κατέλαβε την πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Στις εξέδρες βρισκόταν φυσικά η οικογένεια του Αργεντίνου μάγου, η οποία πανηγύρισε έξαλλα τα δύο τέρματα που πέτυχε ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής στη νίκη-πρόκριση επί της Αυστρίας.

Advertisement

Advertisement

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Αντονέλα Ροκούζο δημοσίευσε στο Instagram μία συγκινητική φωτογραφία, αφιερωμένη στον Μέσι. «Τι τιμή να σε βλέπω να κάνεις ιστορία ξανά και ξανά, σ’ αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών.

Ο Μέσι δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητα τα λόγια της συζύγου του, γράφοντας «σ’ αγαπώ» κάτω από την ανάρτηση της Αντονέλα.

Όσον αφορά το παιχνίδι, παρά το χαμένο πέναλτι στο 10ο λεπτό όταν έστειλε τη μπάλα άουτ, ο Μέσι δεν πτοήθηκε και στο 38΄ μετά από γύρισμα του Μεντίνα, ο Αλμάδα άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο αρχηγός της Αργεντινής με ιδανικό τελείωμα στην κίνηση άνοιξε το σκορ. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού πέτυχε και το δεύτερο γκολ, μετά από φάση διαρκείας.