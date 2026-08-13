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Ο Αργεντινός σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, αγωνίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/8) για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη απώλεια, φορώντας ξανά τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Λεόν για το Leagues Cup.

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 Advertisement Advertisement August 13, 2026

Παρότι είχε λάβει άδεια να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, ο Μέσι επέλεξε να επιστρέψει και αγωνίστηκε για 45 λεπτά. Η βραδιά, ωστόσο, δεν είχε happy end για την ομάδα του, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-2 και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Πηγή: Reuters

Η στιγμή που ξεχώρισε ήρθε με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Το κοινό τον υποδέχθηκε με ένα θερμό χειροκρότημα και συνθήματα, φωνάζοντας το όνομά του σε ένδειξη συμπαράστασης στον 39χρονο άσο, ο οποίος περνά μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.