Απρόσμενη συγκίνηση και νοσταλγία προκάλεσε η χθεσινή ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος βρέθηκε στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου και άφησε να εννοηθεί πως θέλει να επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να αποχαιρετήσει όπως του αξίζει τον κόσμο της Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ «εισέβαλε» κυριολεκτικά στο νέο γήπεδο των «μπλαουγκράνα», λίγες ημέρες πριν τα επίσημα εγκαίνιά του στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και οι άνθρωποι της ομάδας δεν γνώριζαν τίποτα για την επίσκεψή του. Ήταν μια σύντομη, νυχτερινή επίσκεψη, που έμοιαζε περισσότερο με προσωπικό προσκύνημα στον «ναό» όπου μεγαλούργησε επί 17 χρόνια.

Ο Μέσι ανάρτησε φωτογραφία από το γήπεδο στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Χθες το βράδυ γύρισα σε ένα μέρος που νοσταλγώ με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα ευτυχισμένος, όπου εσείς με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Μακάρι κάποια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο για να αποχαιρετήσω ως παίκτης, όπως ποτέ δεν μπόρεσα να το κάνω…».

Μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση ξεπέρασε τα 18 εκατομμύρια likes, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να σχολιάζουν ότι «ο Μέσι ρίχνει και πάλι το Instagram».

Η Μπαρτσελόνα δεν άργησε να απαντήσει, δημοσιεύοντας φωτογραφία του από το νέο Καμπ Νόου με το λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα:

«Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι σου, Λέο».

You're always welcome at your home, Leo. 💙❤️ pic.twitter.com/LUgD5D6Wdb

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2025

Την ίδια στιγμή, ένα ρομαντικό βίντεο από τη Βαρκελώνη κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ένα ζευγάρι κατέγραφε τη στιγμή που αντάλλασσε λουλούδια, όταν ξαφνικά στο φόντο εμφανίστηκε… ο ίδιος ο Μέσι να περπατά χαλαρός με τη συνοδεία του.

Ο νεαρός που ανάρτησε το βίντεο στο TikTok έγραψε με χιούμορ:

«Ζητάς από το ταίρι σου να βγείτε στις 9/11 με ένα μπουκέτο βιολέτες και εμφανίζεται ο Μέσι για να το κάνει αξέχαστο».

«Είναι μια σχέση ευλογημένη από τον Θεό» — εννοώντας, φυσικά, τον «D10S» του ποδοσφαίρου.

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με τους περισσότερους χρήστες να σχολιάζουν ότι το ζευγάρι ήταν απίστευτα τυχερό που συνάντησε τον Αργεντινό θρύλο, έστω και τυχαία.

Με την επίσκεψή του αυτή, ο Λιονέλ Μέσι υπενθύμισε για ακόμη μια φορά τον βαθύ δεσμό του με τη Μπαρτσελόνα — έναν δεσμό που, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει σπάσει ποτέ πραγματικά.

