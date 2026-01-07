Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη πως η κατάληψη ενός υπό ρωσική σημαία τάνκερ στον Ατλαντικό από τις ΗΠΑ αποτελεί παραβίαση του ναυτικού δικαίου.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η ελευθερία ναυσιπλοΐας εφαρμόζεται στην ανοιχτή θάλασσα και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα για χρήση ισχύος εναντίον πλοίων που είναι καταχωρημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών.

Όπως αναφέρθηκε, η επαφή με το τάνκερ, Marinera, χάθηκε μετά την επιβίβαση των αμερικανικών δυνάμεων σε αυτό.

Στο μεταξύ, την αναχαίτιση και κατάληψη άλλου ενός τάνκερ στην Καραϊβική ανακοίνωσε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ την Τετάρτη.

«Σε μια ενέργεια πριν την αυγή αυτό το πρωί, το υπουργείο Πολέμου, σε συντονισμό με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, συνέλαβε ένα υπό κυρώσεις, όχι κάποιου κράτους, motor tanker του σκοτεινού στόλου, χωρίς απρόοπτα. Το αναχαιτισθέν σκάφος, Μ/Τ Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και πραγματοποιούσε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική. Η αμερικανική ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ» αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου συμπληρώνεται πως «μέσω της επιχείρησης Southern Spear, το υπουργείο Πολέμου είναι ακλόνητο στην αποστολή του για τη συντριβή της παράνομης δραστηριότητας στο δυτικό ημισφαίριο».

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters