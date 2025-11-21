Σε εθνικό ζήτημα έχει εξελιχθεί για τους -πάντα αυστηρούς με το φαγητό τους- Ιταλούς η «ασυγχώρητη» άγνοια μιας εταιρείας τροφίμων που τόλμησε να βάλει στα ράφια μια σάλτσα καρμπονάρα «πειράζοντας» την αυθεντική συνταγή.

Η διαμάχη ξέσπασε όταν τα βάζα με το αμφιλεγόμενο προϊόν έκαναν την εφμάνισή τους σε ένα κατάστημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – από τα έδρανα του οποίου συχνά οι Ιταλοί ευρωβουλευτές καλούν σε προστασία των παραδοσιακών τρόφιμων από τις απομιμήσεις.

Advertisement

Advertisement

H κρεμώδης σάλτσα, που φέρει την ένδειξη «καρμπονάρα» αλλά είναι φτιαγμένη στο Βέλγιο από την εταιρεία Delhaize, περιέχει ένα συστατικό το οποίο προκάλεσε την οργή των Ιταλών. Ειδικότερα, στη συνταγή τους οι Βέγλοι «τόλμησαν» να αντικαταστήσουν το βασικό υλικό της καρμπονάρα – το κλασσικό γκουνατσιάλε (παστό χοιρινό μάγουλο) – με καπνιστή πανσέτα.

Ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Φραντσέσκο Λολομπριτζίντα, ζήτησε άμεση έρευνα για το φερόμενο μαγειρικό «έγκλημα» στα ράφια της αγοράς εντός του θεσμού των Βρυξελλών.

Ο Λολομπριτζίντα έκανε μια οργισμένη ανάρτηση στο Facebook την Τρίτη. «Είναι απαράδεκτο να τα βλέπουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω ζητήσει άμεση έρευνα», έγραψε.

Για τον Λολομπριτζίντα, μέλος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, το ζήτημα δεν είναι απλώς θέμα κακής αισθητικής, είναι θέμα εθνικής υπερηφάνειας.

Η Ιταλία κάνει προσπάθεια ώστε η κουζίνα της να αναγνωριστεί από την UNESCO ως προϊόν Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας — μια απόφαση που αναμένεται τον Δεκέμβριο. Και τα φαγητά που «ακούγονται ιταλικά» και είναι κοινά σε όλο τον κόσμο αμβλύνουν την αυθεντικότητα μιας από τις πιο σημαντικές πτυχές του ιταλικού πολιτισμού, σύμφωνα με τον Λολομπριτζίντα.

Ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Φραντσέσκο Λολομπριτζίντα – Wikimedia Commons

Η μεγαλύτερη ομάδα αγροτικών και γεωργικών λόμπι της Ιταλίας, Coldiretti, λέει ότι η παραγωγή τροφίμων που ακούγονται «ιταλικά» κοστίζει ακριβά στη χώρα.

Advertisement

«Το σκάνδαλο των παραποιημένων ιταλικών προϊόντων κοστίζει στη χώρα μας 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με παράδοξο αποτέλεσμα οι μεγαλύτεροι παραποιητές της ιταλικής αρτιότητας να είναι βιομηχανικές χώρες», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Η Coldiretti απαριθμεί διάφορα ιταλικά τρόφιμα, όπως μοτσαρέλα, σαλάμι, μορταδέλα και πέστο, τα οποία συχνά παραποιούνται. Προσθέτει, δε, ότι η χρήση των χρωμάτων της ιταλικής σημαίας, ανύπαρκτων ονομάτων προϊόντων που ακούγονται ιταλικά, ακόμη και φωτογραφιών ιταλικών μνημείων, συνιστά κανονιστικά ζητήματα και παραπλανητική απεικόνιση βάσει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisement