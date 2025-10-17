Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε ποιον ηθοποιό θεωρεί ότι της χάρισε το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί στην καριέρα της. Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen», αναφερόμενη τόσο στη δουλειά της όσο και στην προσωπική της ζωή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Άντι Κόεν απαρίθμησε μερικούς από τους πιο διάσημους συμπρωταγωνιστές της Λόπεζ, όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο Ρέιφ Φάινς, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Όουεν Γουίλσον και ο Τζος Λούκας, ενώ υπήρξαν αναφορές και σε μελλοντικές ταινίες που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει.

Advertisement

Advertisement

Η Λόπεζ, χαμογελώντας, αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της κινηματογραφικό φιλί ήταν με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν: «Μόλις τελείωσα μια ταινία μαζί του και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί», σημείωσε.

Η συζήτηση στη συνέχεια έγινε πιο προσωπική, όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε αν πιστεύει ότι έχει αγαπηθεί πραγματικά. Μετά από μικρή παύση, η Λόπεζ απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν εκείνη, αλλά οι πρώην σύντροφοί της: «Έμαθα ότι το πρόβλημα δεν είμαι εγώ. Είναι ότι εκείνοι δεν είναι ικανοί να αγαπήσουν. Πρέπει να εκτιμήσουν το μικρό παιδί που κουβαλούν μέσα τους», τόνισε.

Jennifer Lopez named her ‘Office Romance’ co-star Brett Goldstein as her best on-screen kiss. pic.twitter.com/MDBbJON8cy — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) October 16, 2025

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι οι σύντροφοί της της πρόσφεραν ό,τι είχαν: σπίτια, δαχτυλίδια, γάμο και πολλά άλλα, ωστόσο τίποτα από αυτά δεν ήταν αρκετό. Όταν ο Κόεν την ρώτησε αν την αγάπησαν πραγματικά, εκείνη απάντησε: «Όχι, δεν με αγάπησαν. Κι εγώ δεν αγαπούσα τον εαυτό μου».

Η Τζένιφερ Λόπεζ ολοκλήρωσε τη συνέντευξη με μια σκέψη για τη φήμη και την επιτυχία: «Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο καριέρας και φήμης, υπάρχουν συμβιβασμοί. Πρέπει να κάνεις προσαρμογές, αλλά είναι μια πολύ ευλογημένη ζωή».