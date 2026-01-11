Η Τζένιφερ Λόπεζ έμοιαζε με πραγματικό σόουγκιρλ όταν έφτασε στο πάρτι του Vanity Fair και του Amazon MGK Studios πριν από τις Χρυσές Σφαίρες στο Λος Άντζελες το Σάββατο το βράδυ.

Η 56χρονη τραγουδίστρια-ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Bar Marmont με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με χάντρες και διαφανή φούστα που ανέδειξε την υπέροχη σιλουέτα της.

Το στράπλες φόρεμα είχε κορσέ που τόνιζε την ήδη λεπτή μέση της Λόπεζ.

Η ηθοποιός ντύθηκε με ένα κοντό κόκκινο γούνινο φόρεμα και κουβάλησε τα απαραίτητα της σε μια κομψή βελούδινη τσάντα.

Τα καραμελένια μαλλιά της Λόπεζ ήταν χτενισμένα σε ογκώδεις μπούκλες και είχε βαμμένα τα χείλη της σε μία απόχρωση μελαγχολικού μπορντό χρώματος.

Για επιπλέον γοητεία, η μητέρα δύο παιδιών φορούσε ένα λαμπερό κολιέ γύρω από το λαιμό της.

Jennifer Lopez stuns for the Vanity Fair x Amazon MGM Studios Awards Season Party pic.twitter.com/0D0atEQ9OV — Film Updates (@FilmUpdates) January 11, 2026

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν περιορίστηκε μόνο στην εντυπωσιακή εμφάνιση. Λίγες ώρες νωρίτερα έδειξε ότι διαθέτει και χιούμορ, με μια σπάνια αναφορά στην παλιά της σχέση με τον Μπεν Άφλεκ -στην οποία οι fans είχαν δώσει το παρατσούκλι «Bennifer».

Μέσα από ένα αστείο βίντεο με την οικοδέσποινα της βραδιάς Νίκι Γκλέιζερ, η διάσημη τραγουδίστρια ρώτησε τους fans ποιο παρατσούκλι θα ταίριαζε στο δικό τους δίδυμο και τους ζήτησε να διαλέξουν ανάμεσα σε «Nennifer» και «Jennikki».

Το στιγμιότυπο αυτό συνέβη ενώ η J.Lo προετοιμαζόταν για τον ρόλο της ως παρουσιάστρια στα Golden Globes, δείχνοντας πως μπορεί να συνδυάζει θηλυκότητα, λάμψη και χιούμορ ταυτόχρονα.

Global Icon Jennifer Lopez (@jlo) poses on the carpet at the Vanity Fair x Amazon MGM Studios Awards Season Party at Bar Marmont



📸 Vivien Killilea pic.twitter.com/OIvfQ6I28Y — Divo (@DivoAndTheCity) January 11, 2026