Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρθηκε στη διαδρομή της μετά τον χωρισμό από τον Μπεν Άφλεκ, περιγράφοντας την περίοδο αυτή ως μια σημαντική φάση προσωπικής αναζήτησης.

Η καλλιτέχνιδα συζήτησε ανοιχτά για τους τέσσερις γάμους της, τονίζοντας ότι μέσα από τις σχέσεις της αποκόμισε πολύτιμα διδάγματα για τον εαυτό της.

Ο ψυχοθεραπευτής της τη συμβούλευσε να αποδεχθεί την ευαίσθητη και ρομαντική πλευρά της, αντί να την κατηγορεί για τις προηγούμενες προσωπικές της αποτυχίες.

Η ίδια πλέον αντιμετωπίζει τον ρομαντισμό της ως αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής της φύσης και της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Τέλος, η Λόπεζ διαχειρίστηκε με χιούμορ τα σχόλια για το ιστορικό των γάμων της κατά τη διάρκεια πρόσφατης δημόσιας εμφάνισής της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την προσωπική της διαδρομή μετά τον χωρισμό από τον Μπεν Άφλεκ, αλλά και τις σκέψεις που έκανε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ. Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις και τους τέσσερις γάμους της, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη συμβουλή που της έδωσε ο ψυχοθεραπευτής της, όταν ένιωθε πως είχε κάνει τα πάντα λάθος.

Σε συνέντευξή της την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η 57χρονη καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στις προσωπικές της εμπειρίες, εξηγώντας πως οι τέσσερις γάμοι και οι αντίστοιχοι χωρισμοί της ήταν σαν να την έφερναν επανειλημμένα αντιμέτωπη με το ίδιο μάθημα. Όπως παραδέχθηκε, χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να κατανοήσει όσα της δίδαξαν οι προηγούμενες σχέσεις της.

Advertisement

Advertisement

«Μου πήρε λίγο χρόνο για να το καταλάβω. Και δεν πειράζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι μέσα από τις σχέσεις της γνώρισε τόσο την αγάπη όσο και τον πόνο, αλλά απέκτησε και πολύτιμες εμπειρίες.

Η Τζένιφερ Λόπεζ τόνισε πως σταδιακά συνειδητοποίησε ότι το σημαντικό δεν είναι αποκλειστικά η συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων μέσα σε μια σχέση, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η ίδια συμμετέχει σε αυτή. Όπως εξήγησε, η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από την καλύτερη κατανόηση του εαυτού της και την αναγνώριση των δικών της συναισθημάτων και συμπεριφορών.

Jennifer Lopez Reveals What Her Therapist Told Her After She Felt She Was ‘F—ing Everything Up’ Following Ben Affleck Divorce https://t.co/5fTBVcj3vM — People (@people) November 18, 2026

Η δύσκολη περίοδος μετά τον χωρισμό από τον Μπεν Άφλεκ

Μιλώντας για τον πρόσφατο χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, η τραγουδίστρια περιέγραψε την περίοδο που ακολούθησε ως μια σημαντική φάση προσωπικής αναζήτησης και εξέλιξης. Όπως εξήγησε, βρέθηκε να αναρωτιέται για τον εαυτό της και για όσα είχε ακόμη να ανακαλύψει.

«Ένιωσα ότι έπρεπε να ανακαλύψω τι κάνω εδώ. Ένιωθα όπως όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, αλλά υπήρχε ακόμη ένα κομμάτι ή μερικά κομμάτια που δεν είχα καταλάβει. Και δεν τα έχω καταλάβει ακόμη. Δεν πειράζει, η ζωή είναι μεγάλη», δήλωσε. Η ίδια αναφέρθηκε και σε μια χαρακτηριστική συζήτηση που είχε με τον ψυχοθεραπευτή της, όταν του εξομολογήθηκε πως αισθανόταν ότι είχε κάνει τα πάντα λάθος και πως είχε αποτύχει στις προσωπικές της επιλογές.

Advertisement

Η απάντηση που έλαβε, ωστόσο, τη βοήθησε να δει διαφορετικά τον εαυτό της και να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αποδοχή τις πλευρές της προσωπικότητάς της. «Είσαι τόσο νέα. Συνέχισε να προχωράς, να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και να μαθαίνεις να αγαπάς κάθε πλευρά του. Ακόμη και εκείνες που είναι οι αθεράπευτα ρομαντικές και όλα τα σχετικά», ήταν η συμβουλή του, όπως τη μετέφερε η τραγουδίστρια.

Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θέλει πλέον να κατηγορεί τον ρομαντισμό της

Η συγκεκριμένη συμβουλή φαίνεται πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η Λόπεζ αντιμετωπίζει μια βασική πλευρά του χαρακτήρα της. Όπως εξήγησε, έπαψε να θεωρεί τον έντονο ρομαντισμό της υπεύθυνο για όσα δεν πήγαν καλά στις σχέσεις της.

Advertisement

Αντίθετα, άρχισε να τον βλέπει ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της, το οποίο συνδέεται με τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική της φύση και το θάρρος της να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς. «Όχι, αυτό είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι μου. Είναι ο ονειροπόλος μέσα μου. Είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί όλα όσα έχω την ευκαιρία να δημιουργήσω. Είναι το γενναίο κομμάτι μου, αυτό που βγαίνει μπροστά σε 50.000 ανθρώπους, χορεύει και κάνει ακροβατικά ζωντανά», ανέφερε.

Jennifer Lopez reacts to a fan’s comment after the singer mentioned having four divorces: “You have six more fingers!” https://t.co/91FxfXiIM8 — Pop Crave (@PopCrave) November 16, 2026

Μάλιστα, αντιμετώπισε με χιούμορ την ένταση και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά της, προσθέτοντας γελώντας: «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;». Η συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ και τους τέσσερις γάμους της είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ζωντανής εκδήλωσης με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ, στις 15 Νοεμβρίου.

Advertisement

Εκεί, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με χιούμορ στο γεγονός ότι έχει παντρευτεί και χωρίσει τέσσερις φορές. Η στιγμή έγινε ακόμη πιο διασκεδαστική όταν ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Σου απομένουν άλλα έξι δάχτυλα». Η αντίδραση της Λόπεζ ήταν να ξεσπάσει σε γέλια, ενώ στη συνέχεια σχολίασε πως επρόκειτο για «το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου».

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει παντρευτεί συνολικά τέσσερις φορές. Πρώτος σύζυγός της ήταν ο Οχάνι Νόα, ενώ στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Κρις Τζαντ και τον Μαρκ Άντονι. Ο τελευταίος γάμος της ήταν με τον ηθοποιό Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο έζησε μια σχέση που απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Από τον γάμο της με τον Μαρκ Άντονι απέκτησε τα δίδυμα παιδιά τους, Μαξ και Έμε, τα οποία είναι σήμερα 18 ετών. Μέσα από τη νέα της εξομολόγηση, η διάσημη τραγουδίστρια δείχνει να αντιμετωπίζει τις προσωπικές της εμπειρίες ως μαθήματα ζωής, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην αυτογνωσία, την αποδοχή και την αγάπη προς τον ίδιο της τον εαυτό.

Advertisement

Με πληροφορίες από People

Advertisement