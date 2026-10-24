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Παρά την έντονη φημολογία που πυροδοτήθηκε από την κοινή τους εμφάνιση σε πάρτι, η σχέση τους φέρεται να βρίσκεται ακόμη σε αρχικό και χαλαρό στάδιο.

Η επαγγελματική καταξίωση του Γκόλντστιν στο Χόλιγουντ ήρθε μετά από δύο δεκαετίες προσπαθειών, με κομβικό σημείο τον ρόλο του στη σειρά «Ted Lasso», που του χάρισε δύο βραβεία Emmy.

Ο ηθοποιός, ο οποίος στο παρελθόν αντιμετώπισε περιόδους επαγγελματικής αβεβαιότητας και απορρίψεων, συνεχίζει πλέον την πορεία του συμμετέχοντας σε μεγάλες παραγωγές, όπως το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

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Έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα του Χόλιγουντ και τώρα φέρεται να έχει κερδίσει την καρδιά της Τζένιφερ Λόπεζ. Ο λόγος για τον 46χρονο Βρετανό ηθοποιό, σεναριογράφο και παραγωγό Μπρετ Γκόλντστιν, ο οποίος από τους μικρούς ρόλους και τις αλλόκοτες κωμικές δημιουργίες της καραντίνας έφτασε να συνεργάζεται με κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την εβδομάδα, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε ένα λαμπερό πάρτι στο Λος Άντζελες. Έπειτα από μήνες φημών, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχουν αρχίσει να βγαίνουν, αν και η σχέση τους φέρεται να βρίσκεται ακόμη σε χαλαρό στάδιο.

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Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από την αισθηματική κομεντί «Office Romance», στην οποία υποδύονται ερωτευμένους συναδέλφους που συνάπτουν μια κρυφή σχέση στον χώρο εργασίας. Η χημεία τους στην οθόνη έδωσε τροφή για σχόλια και εκτός πλατό, με τη φημολογούμενη προσωπική τους σχέση να προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στην πολυσυζητημένη ερωτική ζωή της τραγουδίστριας.

Πίσω, όμως, από την επιτυχία και τις φήμες για έναν νέο έρωτα, κρύβεται μια διαδρομή γεμάτη απογοητεύσεις, επαγγελματικές απορρίψεις και μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ο Γκόλντστιν είχε αρχίσει να πιστεύει ότι η μεγάλη ευκαιρία του δεν θα ερχόταν ποτέ.

Από την κατάθλιψη και τις απορρίψεις στο «Ted Lasso»

Η επαγγελματική του ζωή άλλαξε το 2020, όταν εξασφάλισε τον ρόλο του Ρόι Κεντ στη σειρά «Ted Lasso». Η ερμηνεία του βετεράνου ποδοσφαιριστή, ο οποίος κρύβει πίσω από το σκληρό παρουσιαστικό του μια ευάλωτη πλευρά, τον καθιέρωσε στο διεθνές κοινό και του χάρισε το Primetime Emmy Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά για καθεμία από τις δύο πρώτες σεζόν.

Η παραγωγή της Apple TV αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού προπονητή ποδοσφαίρου που μετακομίζει στο Λονδίνο για να αναλάβει μια ομάδα της Premier League. Η σειρά γνώρισε τεράστια επιτυχία διεθνώς, προσφέροντας στο κοινό μια ιστορία αισιοδοξίας σε μια περίοδο αναταραχής και αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για τον Γκόλντστιν, ωστόσο, η επιτυχία ήρθε έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες προσπάθειας. Όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, δούλευε σε μικρούς ρόλους, έκανε stand-up comedy και επιμελούνταν σενάρια άλλων δημιουργών, χωρίς να καταφέρνει να κάνει το μεγάλο βήμα.

«Έπαιρνα μικρούς ρόλους, έκανα stand-up comedy και επιμελούνταν τα σενάρια άλλων ανθρώπων. Αλλά δεν κατάφερνα να προχωρήσω. Κανείς δεν έβλεπε τίποτα από όσα δημιουργούσα», είχε πει, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

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Τρεις φορές μάζεψε τη ζωή του στο Λονδίνο και μετακόμισε στο Χόλιγουντ, ελπίζοντας να εξασφαλίσει έναν ρόλο σε τηλεοπτικό πιλότο. Και τις τρεις φορές επέστρεψε χωρίς το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Σταδιακά, άρχισε να πιστεύει ότι είχε χάσει την ευκαιρία του και ότι οι πιθανότητές του να πετύχει ως ηθοποιός λιγόστευαν.

Η ψυχολογική πίεση τον οδήγησε σε ψυχοθεραπεία, όπου ο ειδικός που τον παρακολουθούσε τού πρότεινε να κρατά ένα «ημερολόγιο ευγνωμοσύνης», καταγράφοντας καθημερινά δέκα πράγματα για τα οποία αισθανόταν ευγνώμων.

Αρχικά δυσκολευόταν ακόμη και να συμπληρώσει τη λίστα. Με τον καιρό, όμως, έμαθε να εστιάζει στις θετικές πλευρές της ζωής, φτάνοντας να καταγράφει έως και 100 θετικές στιγμές την ημέρα.

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Όπως εξήγησε, η επιδίωξη της διασημότητας έπαψε να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του. Αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν να διατηρεί μια θετική στάση απέναντι στη ζωή, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως ήθελε.

«Παρότι εξακολουθώ να έχω δύσκολες ημέρες, αυτό πραγματικά με έχει αλλάξει», είχε παραδεχτεί.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τη ζωή του

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε μέσα από μια γνωριμία που είχε προηγηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το 2017, ο Γκόλντστιν είχε ταξιδέψει στο Χόλιγουντ για να συναντήσει τον παραγωγό Μπιλ Λόρενς και να γυρίσει ένα πιλοτικό επεισόδιο για μια κωμική σειρά που τελικά δεν προχώρησε.

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Οι δύο άνδρες, ωστόσο, διατήρησαν επαφή. Το 2019, ο Λόρενς τον κάλεσε και του πρότεινε να εργαστεί ως σεναριογράφος στη νέα του σειρά, το «Ted Lasso», θεωρώντας τον ιδανικό για το πρότζεκτ.

Έπειτα από μια πολύωρη συνομιλία μέσω FaceTime με τον Τζέισον Σουντέικις, τον πρωταγωνιστή της σειράς, ο Γκόλντστιν προσλήφθηκε και ταξίδεψε στο Λος Άντζελες λίγες ημέρες αργότερα.

Καθώς συμμετείχε στην ανάπτυξη του σεναρίου, άρχισε να ταυτίζεται όλο και περισσότερο με τον Ρόι Κεντ και τα συναισθήματά του: τη θλίψη, την κατάθλιψη και την οργή ενός ποδοσφαιριστή που βλέπει την καριέρα του να φτάνει στο τέλος της.

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Στο τέλος μιας συνάντησης των σεναριογράφων, γύρισε κρυφά ένα βίντεο οντισιόν με πέντε σκηνές και το έστειλε στην παραγωγή. Η ερμηνεία του εντυπωσίασε τόσο πολύ τους υπευθύνους, ώστε τελικά πήρε τον ρόλο που θα άλλαζε την επαγγελματική του ζωή.

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Η σύνδεσή του με τον χαρακτήρα δεν ήταν τυχαία. Μεγαλώνοντας, είχε φίλους της οικογένειας που ήταν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και είχε δει από κοντά πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η μετάβαση στη ζωή μετά την αποχώρηση από τα γήπεδα.

«Ήμουν εκεί όταν αποσύρθηκαν και ξέρω πόσο δύσκολη είναι αυτή η μετάβαση. Το ποδόσφαιρο είναι ολόκληρη η ζωή σου και ξαφνικά δεν είναι πια. Δεν έχεις εκπαιδευτεί για τον πραγματικό κόσμο ή για μια φυσιολογική ζωή», είχε εξηγήσει.

«Καταλάβαινα τη θλίψη του. Καταλάβαινα την κατάθλιψή του. Και, πάνω απ’ όλα, καταλάβαινα απόλυτα την οργή του. Όλα αυτά τα στοιχεία υπήρχαν μέσα μου. Σκέφτηκα: “Εγώ είμαι ο Ρόι Κεντ”», είχε προσθέσει.

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Ο ίδιος έχει περιγράψει την επιτυχία του ως κάτι σχεδόν απίστευτο, αστειευόμενος ότι έγινε γνωστός «μέσα σε μια νύχτα, έπειτα από 20 χρόνια». Όπως έχει παραδεχτεί, είχε αρχίσει να πιστεύει ότι η ευκαιρία του είχε χαθεί, μέχρι που εμφανίστηκε το «Ted Lasso».

«Δούλευα σταθερά, αλλά η βιομηχανία δεν μου έδινε ιδιαίτερη προσοχή. Αγαπούσα αυτό που έκανα, αλλά άρχιζα να πιστεύω ότι όλα είχαν τελειώσει. Και τότε συνέβη το Ted Lasso. Πραγματικά μοιάζει με μαγεία», είχε αναφέρει.

Η πρώην σύντροφός του, τα Emmy και ο χωρισμός

Η σχέση του Γκόλντστιν με τη Ράιλανς έγινε ευρύτερα γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν εκείνος ταξίδεψε στο Λος Άντζελες για να παραλάβει το πρώτο του Emmy. Κατά την ευχαριστήρια ομιλία του, στην οποία χρησιμοποίησε αρκετές βωμολοχίες, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σύντροφό του.

«Μπεθ, σε αγαπώ», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν από την τελετή, η Ράιλανς είχε αστειευτεί σε ανάρτησή της στο Instagram, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, ότι ο φίλος της θα πήγαινε στα Emmy ως υποψήφιος για το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ εκείνη θα έμενε στο σπίτι βάζοντας το δεύτερο πλυντήριο της ημέρας.

Την επόμενη ημέρα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της φορώντας τη φανέλα της AFC Richmond, της φανταστικής ομάδας του «Ted Lasso», με το όνομα του Ρόι Κεντ και το νούμερο έξι στην πλάτη.

«Εντάξει, αλλά γιατί κανείς δεν μιλάει για τη δική μου εμφάνιση στα Emmy;» έγραψε με χιούμορ.

Τον Αύγουστο του 2022 έγινε γνωστό ότι οι δυο τους είχαν χωρίσει και είχαν πάψει να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και οι δύο βρίσκονται σε μια συναρπαστική περίοδο της καριέρας τους και είναι πολύ απασχολημένοι. Απλώς δεν κατάφεραν να κάνουν τη σχέση να λειτουργήσει», είχε αναφέρει τότε πηγή.

Η είδηση του χωρισμού ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου ο Γκόλντστιν είχε κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας «Thor: Love and Thunder», εντασσόμενος στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως Ηρακλής, ο μυθικός ήρωας.

Στην τελευταία σκηνή της ταινίας εμφανίστηκε με στολή εμπνευσμένη από τους μονομάχους, η οποία αναδείκνυε τη μυώδη σωματική του διάπλαση. Έκτοτε, συνέχισε να γυμνάζεται εντατικά και παρουσίασε τη φυσική του κατάσταση στο εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου του περιοδικού «Men’s Health».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Marvel εξετάζει την ανάπτυξη νέας μεγάλης παραγωγής με επίκεντρο τον Ηρακλή, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η μορφή ή το χρονοδιάγραμμα του πρότζεκτ.

Από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη στο Χόλιγουντ

Ο Γκόλντστιν γεννήθηκε στο Σάτον, στο νότιο Λονδίνο, και υποστηρίζει την Τότεναμ. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Γουόρικ με πτυχίο στις κινηματογραφικές σπουδές, πριν ακολουθήσει μια διαδρομή που τον οδήγησε από τη Βρετανία στις ΗΠΑ.

Για ένα σύντομο διάστημα μετακόμισε στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, όπου εργάστηκε σε στριπ κλαμπ που είχε αγοράσει ο πατέρας του. Ο ίδιος έχει περιγράψει εκείνη την περίοδο ως μια «κρίση μέσης ηλικίας».

Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε υποκριτική στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών έως το 2003. Το 2010 παρουσίασε την πρώτη του προσωπική παράσταση stand-up στο Edinburgh Fringe Festival, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε ταινίες μικρού μήκους.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο είχε γίνει το 2009, με δύο επεισόδια της βρετανικής αστυνομικής σειράς «The Bill». Ακολούθησαν ρόλοι στην κωμική σειρά «Derek» του Ρίκι Τζερβέις και στο «Doctor Who», ενώ δημιούργησε και το δικό του κωμικό podcast.

Μετά την επιτυχία του «Ted Lasso», συνδημιούργησε τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Soulmates» και υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τη Warner Bros. Στη συνέχεια συνδημιούργησε την αμερικανική κωμικοδραματική σειρά «Shrinking», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Χάρισον Φορντ, ενώ ακολούθησε η «Office Romance», στην οποία συμμετέχει ως ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και τα φιλιά που έγιναν θέμα συζήτησης

Στην «Office Romance», η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Γκόλντστιν υποδύονται δύο συναδέλφους που ξεκινούν μια κρυφή ερωτική σχέση. Η συνεργασία τους προκάλεσε γρήγορα σχόλια για τη χημεία τους, ενώ οι φήμες για προσωπική σχέση άρχισαν να κυκλοφορούν παρά τις αρχικές διαψεύσεις.

Τον Ιούνιο, η Λόπεζ είχε σχολιάσει το ενδεχόμενο να συνδέεται ερωτικά με συμπρωταγωνιστές της, λέγοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστώ με κάποιον ή να συνεργαστώ με κάποιον και να μην προσπαθήσουν να με συνδέσουν ερωτικά μαζί του».

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και είναι μητέρα δύο παιδιών, δεν έκρυψε πάντως τον θαυμασμό της για τον Βρετανό ηθοποιό. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο παρτενέρ στα φιλιά» με τον οποίο έχει συνεργαστεί ποτέ.

Η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση στο Λος Άντζελες έδωσε νέα ώθηση στα σενάρια για ένα ειδύλλιο που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, βρίσκεται ακόμη σε χαλαρό στάδιο. Αν η κινηματογραφική τους χημεία έχει μεταφερθεί και στην προσωπική τους ζωή, μένει να φανεί.

Για τον Γκόλντστιν, πάντως, η διαδρομή από τις αποτυχημένες οντισιόν και τα παράξενα βίντεο της καραντίνας μέχρι τα βραβεία Emmy, τη Marvel και τις φήμες για έναν έρωτα με την J.Lo αποδεικνύει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η πορεία προς την κορυφή του Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από το Pagesix / Dailymail