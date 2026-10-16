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Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη Λόπεζ ως μία πρωτοπόρο καλλιτέχνιδα που κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της παρά τις αντιξοότητες και την αμφισβήτηση που αντιμετώπισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Λόπεζ αποτελεί έναν από τους πιο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους που έχει γνωρίσει, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της θέλησής της.

Παράλληλα, ο Άφλεκ τόνισε ότι η Λόπεζ αξιοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποδείξει την ύπαρξη κοινού για το έργο της.

Ο ηθοποιός τρέφει βαθύ σεβασμό για τα ρίσκα που ανέλαβε η πρώην σύζυγός του, συγκρίνοντας την επιτυχία της με τα επιτεύγματα σπουδαίων επιχειρηματιών.

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Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την επαγγελματική της πορεία, την επιμονή της και την εργατικότητά της. Ο ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η γνωριμία και η συνεργασία τους αποτέλεσαν για τον ίδιο πηγή σημαντικών μαθημάτων.

Ο 54χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην 57χρονη τραγουδίστρια την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast «The Moment», που παρουσιάζουν ο Χόρχε και η Πάολα Ράμος. Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να μιλήσει για όσα αποκόμισε από τον γάμο του με τη Λόπεζ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι Λατίνοι διαχειρίζονται την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή στο Χόλιγουντ.

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Ο Άφλεκ, ο οποίος είχε εκφράσει και στο παρελθόν τον «τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό» του για τη Λόπεζ, σε συνέντευξή του στο Variety, εξήγησε ότι είναι δύσκολο να περιγράψει συνοπτικά όσα έχει μάθει από εκείνη.

«Πρέπει να καταλάβεις ότι, για να κατανοήσεις πραγματικά την Τζένιφερ Λόπεζ, πρέπει να κατανοήσεις έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά πρωτοπόρος. Έκανε πράγματα, ενώ της έλεγαν ότι δεν είναι δυνατά και ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη, και τα κατάφερε με τη δύναμη της θέλησής της», δήλωσε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην αφοσίωση που επιδεικνύει η τραγουδίστρια στη δουλειά της, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν από τους πιο εργατικούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει.

Ben Affleck explains why he has so much respect for Jennifer Lopez



One of the hosts asks Ben Affleck what he learned from Jennifer Lopez about navigating Hollywood, especially as a Latina in an industry where opportunities for Latino performers and stories can be hard to come… pic.twitter.com/uksn4cYAcC — ‏ً (@heisdenji) October 15, 2026

«Είναι επίσης ίσως ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Νιώθω ότι κι εγώ δουλεύω αρκετά σκληρά, αλλά όταν βρίσκομαι κοντά της, πάντα σκέφτομαι: “Ουάου, διάολε αυτό είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό”».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο που διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην επαγγελματική εξέλιξη της Λόπεζ, επισημαίνοντας ότι τη βοήθησαν να ξεπεράσει εμπόδια και να αποδείξει πως υπάρχει κοινό που ενδιαφέρεται για τη δουλειά της.

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«Ακόμη κι όταν της έβαζαν εμπόδια, κατάφερε να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποδείξει ότι: “Στην πραγματικότητα, κοιτάξτε, υπάρχει κοινό για μένα και για αυτό που κάνω”», είπε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υπογράμμισε ότι η διαδρομή της Λόπεζ στον χώρο του θεάματος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κατάφερε να διακριθεί σε έναν ήδη απαιτητικό κλάδο, αντιμετωπίζοντας επιπλέον προκλήσεις. Μάλιστα, παρομοίασε τα επιτεύγματά της με τις καταδύσεις, εξηγώντας ότι η δυσκολία όσων έχει καταφέρει δικαιολογεί μια εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία.

Ο Άφλεκ επανέλαβε τον θαυμασμό του για τις επαγγελματικές επιλογές της πρώην συζύγου του, τονίζοντας ότι εκείνη δεν δίστασε να πιστέψει στις δυνατότητές της ακόμη κι όταν οι άλλοι αμφισβητούσαν την επιτυχία της.

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«Τρέφω τεράστιο σεβασμό για όσα έχει καταφέρει και πάντα τα πετύχαινε λέγοντας: “Ακόμη κι αν κανείς άλλος δεν πιστεύει σε μένα, εγώ θα ποντάρω στον εαυτό μου”. Έχει επίσης αναλάβει πραγματικά ρίσκα, έχει επενδύσει δικά της χρήματα και έχει κάνει όλα όσα μας λένε ότι κάνουν οι σπουδαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες. Τα έχει καταφέρει με εντυπωσιακή επιτυχία και δεν έχω τίποτα άλλο παρά σεβασμό για εκείνη».

Η σχέση του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ

Οι δύο σταρ είχαν συνάψει σχέση στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και είχαν αρραβωνιαστεί, προτού χωρίσουν το 2004. Έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια, επανασυνδέθηκαν και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022. Ωστόσο, η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους διατήρησαν επαγγελματικούς δεσμούς, συνεργαζόμενοι στην ταινία «Kiss of the Spider Woman», η οποία κυκλοφόρησε το 2025. Ο Άφλεκ συμμετείχε στην παραγωγή μέσω της εταιρείας Artists Equity, την οποία ίδρυσε μαζί με τον Ματ Ντέιμον. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, μάλιστα, έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας, στηρίζοντας την πρώην σύζυγό του.

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