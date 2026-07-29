Η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπεν Άφλεκ έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Η Κρις Αν Άφλεκ πέθανε στις 2 Ιουνίου, ενώ η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε στις 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο εξασφάλισε το People, υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή ενώ βρισκόταν στην κατοικία του γιου της.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας τον περασμένο Δεκέμβριο και οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει πως το προσδόκιμο ζωής της ήταν περίπου έξι μήνες. Η συγκεκριμένη ασθένεια καταγράφεται επίσης ως παράγοντας που συνέβαλε στον θάνατό της.