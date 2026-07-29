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Η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπεν Άφλεκ έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Η Κρις Αν Άφλεκ πέθανε στις 2 Ιουνίου, ενώ η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε στις 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο εξασφάλισε το People, υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή ενώ βρισκόταν στην κατοικία του γιου της.

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Cause of Death for Ben and Casey Affleck’s Mother Chris Revealed: Report https://t.co/7p0h8uljg3 — People (@people) July 28, 2026

Παράλληλα, αναφέρεται ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας τον περασμένο Δεκέμβριο και οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει πως το προσδόκιμο ζωής της ήταν περίπου έξι μήνες. Η συγκεκριμένη ασθένεια καταγράφεται επίσης ως παράγοντας που συνέβαλε στον θάνατό της.