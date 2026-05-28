Η Τζένιφερ Λόπεζ διέψευσε τις φήμες περί αφαίρεσης του τατουάζ που είχε αφιερώσει στον Μπεν Άφλεκ, καθώς νέα ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα αποκάλυψε πως το σχέδιο παραμένει στο σώμα της. Σε φωτογραφία όπου η 56χρονη σούπερ- σταρ αγκαλιάζει τον γιο της, Μαξ, διακρίνεται το τατουάζ, το οποίο είχε αποκτήσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023.

Η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι η Λόπεζ δεν έσβησε το τατουάζ για τον Μπεν Άφλεκ

Το συγκεκριμένο τατουάζ απεικόνιζε ένα σύμβολο του απείρου με τα ονόματα του ζευγαριού γραμμένα με καλλιγραφική γραφή. Παρόλο που το όνομα του ηθοποιού έχει καλυφθεί με μαύρο μελάνι, το αρχικό σχέδιο δεν έχει εξαφανιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Deuxmoi, η τραγουδίστρια φέρεται να μετέτρεψε το όνομα του πρώην συζύγου της σε ένα κολιμπρί, ένα σύμβολο που η ίδια συνδέει με την ελπίδα.

Οι φήμες ότι η Λόπεζ αφαίρεσε ή κάλυψε το τατουάζ με το όνομα του Άφλεκ είχαν ξεκινήσει έναν μήνα μετά την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε τον Αύγουστο του 2024, όταν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Unstoppable» με φόρεμα το οποίο είχε άνοιγμα, με το τατουάζ ωστόσο να είναι εξαφανισμένο.

Ο ηθοποιός είχε επίσης κάνει τατουάζ για την πρώτη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που γιόρτασαν ως παντρεμένο ζευγάρι το 2023. Αντί για το σύμβολο του απείρου, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε επιλέξει δύο διασταυρωμένα βέλη με τα αρχικά του ζευγαριού.

Reuters/Μπεν Άφλεκ

Το πρώην ζευγάρι έκανε μία επανασύνδεση το 2021, αφού είχε ακυρώσει τον αρραβώνα του 17 χρόνια νωρίτερα. Οι ίδιοι παντρεύτηκαν το 2022, ωστόσο η σχέση τους έφτασε στο τέλος της όταν η τραγουδίστρια, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Άφλεκ τον Αύγουστο του 2024, ανήμερα της δεύτερης επετείου γάμου τους. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, ενώ παραμένει προς πώληση η έπαυλη των 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, όπου ζούσαν μαζί.