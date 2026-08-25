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Η ίδια διαπίστωσε ότι η αφοσίωση στην οικογένειά της είχε περιορίσει τις επιλογές της στο απαιτητικό περιβάλλον του Χόλιγουντ.

Σε συνεργασία με τη μάνατζέρ της, η Γκάρνερ αναζήτησε στοχευμένες επαγγελματικές ευκαιρίες που της επέτρεπαν να παραμένει κοντά στα παιδιά της.

Μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της ήταν η συνίδρυση της εταιρείας βιολογικών παιδικών τροφών Once Upon a Farm το 2017.

Η επιτυχημένη επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα της εξασφάλισε οικονομική σταθερότητα, καθώς η ηθοποιός αναγνώρισε την ανάγκη να αναλάβει η ίδια την ευθύνη του εισοδήματός της.

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«Πανικοβλήθηκα όταν βγήκα από τον γάμο μου και συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει τόσο μεγάλο βήμα πίσω στη δουλειά μου», αποκάλυψε η Τζένιφερ Γκάρνερ για το διαζύγιο της με τον Μπεν Άφλεκ και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να ενταχθεί ξανά στο Χόλιγουντ, το οποίο είχε παραμερίσει για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία χώρισε με τον σταρ του Χόλιγουντ, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου, παραδέχτηκε ότι τότε αντιλήφθηκε πόσο πολύ είχε κάνει πίσω στα επαγγελματικά της για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά τους και φοβήθηκε ότι δεν υπήρχε καμία εγγύηση πως οι δουλειές θα συνέχιζαν να έρχονται.

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«Πανικοβλήθηκα όταν βγήκα από τον γάμο μου και συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει τόσο μεγάλο βήμα πίσω στη δουλειά μου», εξομολογήθηκε η Γκάρνερ στο podcast «Aspire». «Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα μπορώ να δουλεύω. Δεν είναι μια καριέρα όπου σου λένε “είσαι 60, είσαι 55, είσαι 43, έλα να σε πληρώσουμε περισσότερο από ποτέ”. Παραδοσιακά δεν λειτουργεί έτσι αυτός ο χώρος», εξήγησε.

Η ανάγκη για στοχευμένες επαγγελματικές επιλογές

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, το τέλος του γάμου την ανάγκασε να δει διαφορετικά το ζήτημα της οικονομικής της ασφάλειας και να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει εισόδημα, χωρίς όμως να απομακρυνθεί από τα παιδιά της. «Ξαφνικά σκέφτηκα: “Μισό λεπτό, πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να φροντίσω και αυτά τα παιδιά. Οπότε, τι θα κάνω;”», επισήμανε.

Jennifer Garner reveals she 'panicked' about money after Ben Affleck divorce and stepping back from Hollywood to raise their children https://t.co/UPdspZsSXg — Daily Mail (@DailyMail) August 25, 2026

Παράλληλα, τόνισε ότι τότε, μαζί με τη μάνατζέρ της, άρχισαν να σχεδιάζουν πολύ προσεκτικά το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, με έναν βασικό και αδιαπραγμάτευτο όρο: να μπορεί να παραμένει κοντά στο σπίτι. «Με ρώτησε “πώς μπορείς να δουλέψεις;” και της είπα “μπορώ να δουλεύω στο Λος Άντζελες. Δεν μπορώ να αφήνω τα παιδιά για έξι μήνες κάθε φορά. Θα το ήθελα, μου αρέσουν τα γυρίσματα εκτός έδρας, αλλά δεν είναι αυτή η φάση της καριέρας μου”. Έτσι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Γίναμε πολύ στοχευμένες στις επιλογές μας».

Μία από αυτές τις επιλογές ήταν η «Once Upon a Farm», η εταιρεία βιολογικών παιδικών τροφών στην οποία η Γκάρνερ εντάχθηκε ως συνιδρύτρια το 2017. «Η Once Upon a Farm ήταν σε μεγάλο βαθμό μέρος αυτού του σχεδίου. Το τρελό είναι ότι τελικά πέτυχε», είπε μεταξύ άλλων. Η εταιρεία έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο, με τιμή 18 δολάρια ανά μετοχή και αποτίμηση περίπου 724 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αναφερόμενη στην περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας πριν από την επιτυχία της επιχείρησης, η ηθοποιός τόνισε ότι η αναγνωρισιμότητά της δεν αποτελούσε καμία διασφάλιση πως θα εξακολουθούσε να έχει σταθερό εισόδημα. «Δεν μπορείς απλώς να πάψεις να είσαι διάσημος. Η ζωή είναι ακριβή και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ζήσεις. Το ότι σε γνωρίζει πολύς κόσμος δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάπου ένα μεγάλο εισόδημα που σε περιμένει. Και αυτό έγινε πολύ γρήγορα πολύ σοβαρό για μένα, που ποτέ δεν είχα σκεφτεί ιδιαίτερα τα χρήματα. Ξαφνικά είπα: “Εντάξει, πρέπει να είμαι εγώ αυτή που θα βγάζει χρήματα”», πρόσθεσε.

Η Γκάρνερ αστειεύτηκε επίσης ότι ακόμη και σήμερα ο επί χρόνια οικονομικός της σύμβουλος μπορεί να την κάνει να πιστέψει ότι έχει χρεοκοπήσει, απλώς με ένα βλέμμα. «Αρκεί να με κοιτάξει λίγο περίεργα και αμέσως πείθομαι ότι έχω μείνει χωρίς χρήματα. Το πρόβλημά μου είναι ότι δίνω πολλά χρήματα», είπε κλείνοτας.