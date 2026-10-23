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Η τραγουδίστρια αιφνιδίασε τον ράπερ χορεύοντας αισθησιακά πάνω του, κίνηση η οποία δεν περιλαμβανόταν στην αρχική χορογραφία της επιτυχίας On the Floor.

Ο καλλιτέχνης προέβη στη συγκεκριμένη εξομολόγηση κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Billboard Latin Music Week, δεκαπέντε χρόνια μετά το περιστατικό.

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Μια απρόσμενα προσωπική αποκάλυψη για την Τζένιφερ Λόπεζ και μια κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή έκανε ο Pitbull, περίπου 15 χρόνια μετά το περιστατικό που θυμήθηκε δημόσια. Ο γνωστός ράπερ παραδέχθηκε ότι είχε διεγερθεί όταν η τραγουδίστρια άρχισε να χορεύει αισθησιακά πάνω του, αιφνιδιάζοντάς τον την ώρα που ερμήνευαν μαζί τη μεγάλη επιτυχία τους «On the Floor».

Όπως αναφέρει το TMZ, ο Pitbull αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά τη διάρκεια συζήτησης με ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο του Billboard Latin Music Week, στο Μαϊάμι. Εκεί, κλήθηκε να θυμηθεί χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του και επέστρεψε στην κοινή του εμφάνιση με την Τζένιφερ Λόπεζ στα American Music Awards του 2011.

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Η αισθησιακή κίνηση που τον αιφνιδίασε

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, ενώ οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευαν το «On the Floor», η Τζένιφερ Λόπεζ γύρισε την πλάτη της στον Pitbull και άρχισε να χορεύει αισθησιακά, τρίβοντας τους γοφούς της πάνω του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ράπερ, η συγκεκριμένη κίνηση δεν είχε συμπεριληφθεί στη χορογραφία που είχαν προετοιμάσει στις πρόβες. Έτσι, η απρόσμενη κίνηση της τραγουδίστριας τον αιφνιδίασε, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι ένιωσε ερωτική διέγερση εκείνη τη στιγμή.

Το στιγμιότυπο από την εμφάνιση είχε μείνει στη μνήμη όσων παρακολούθησαν τη σκηνική συνεργασία των δύο καλλιτεχνών, ωστόσο ο Pitbull επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του αντίδραση πολλά χρόνια αργότερα.

Η αποκάλυψη 15 χρόνια μετά

Η εξομολόγηση του Pitbull επανέφερε στο προσκήνιο την εμφάνισή του με την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία είχε συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συνεργασίας τους.

Το «On the Floor» κυκλοφόρησε το 2011 και γνώρισε μεγάλη διεθνή επιτυχία, ενώ η κοινή παρουσία των δύο καλλιτεχνών στη σκηνή των American Music Awards αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της προώθησης του τραγουδιού.

Όπως επισημαίνει το TMZ, χρειάστηκε να περάσει σχεδόν μιάμιση δεκαετία μέχρι ο Pitbull να αποκαλύψει δημόσια τι είχε αισθανθεί κατά τη διάρκεια εκείνης της εμφάνισης.