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Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β΄, εστιάζοντας στην αξία της ανθρώπινης χειροτεχνίας και της ιταλικής παράδοσης στη μόδα.

Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν διάσημες προσωπικότητες, όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και η Χάιντι Κλουμ, συμμετέχοντας σε ένα γεγονός αφιερωμένο στον διάλογο παράδοσης και καινοτομίας.

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Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου έδωσε το έναυσμα για τη σεζόν Womenswear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με το καθιερωμένο Vogue World να ανοίγει την αυλαία. Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο «Vogue World: Milano», αποτελεί τη νεότερη εκδοχή της ετήσιας γιορτής μόδας και πολιτισμού του Vogue και είναι αφιερωμένη στη συνάντηση της τέχνης με την τεχνολογία.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η ανάδειξη της σημασίας των τεχνιτών και της ανθρώπινης δημιουργικότητας σε μια εποχή όπου η τεχνολογία διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει το Vogue, πρόκειται για μια εξερεύνηση «της σημασίας των τεχνιτών και της ανθρώπινης πινελιάς στην εποχή της τεχνολογίας».

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Jennifer Lopez walks the Vogue World runway in Milan. pic.twitter.com/D4tp2qXUKJ — The XO Show ™ (@latenightxoshow) September 23, 2026

Jennifer Lopez looks glamorous in custom DOLCE & GABBANA at the 2026 Vogue World event in Milan.

🎥:Vogue Magazine

📸:GC Images/Getty Images pic.twitter.com/gkqJ815JgV September 22, 2026

Το Vogue World: Milano πραγματοποιήθηκε στη Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β΄, στο ιστορικό κέντρο του Μιλάνου, και αποτέλεσε μια ιδιαίτερη αναφορά στην ιταλική παράδοση, το «Made in Italy» και τη διαχρονική αξία της χειροτεχνίας. Η διοργάνωση συνέδεσε την παράδοση με την καινοτομία, παρουσιάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην ανθρώπινη δεξιοτεχνία, τη μόδα και τις νέες τεχνολογίες.

Η φετινή διοργάνωση έρχεται μετά το εντυπωσιακό Vogue World του 2025, το οποίο είχε συγκεντρώσει πλήθος διάσημων προσωπικοτήτων και είχε συμπεριλάβει ακόμη και εμφανίσεις γνωστών προσώπων για πρώτη φορά στην πασαρέλα, μεταξύ των οποίων και η Τζένιφερ Λόπεζ και η Χάιντι Κλουμ, τα looks των οποίων έκλεψαν τις εντυπώσεις και συζητήθηκαν εκτενως.

In occasione dell'evento Vogue World Milano tenutosi nella Galleria Vittorio Emanuele II, Heidi Klum ha sfilato come special guest sfoggiando un audace "naked dress", un lungo abito scuro trasparente, aderente e impreziosito da ricami in pizzo.#news #radiodeejay pic.twitter.com/hujSubZYoF Advertisement September 23, 2026

Το Vogue World έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε μεγάλες πρωτεύουσες της μόδας, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι και το Λος Άντζελες, με κάθε διοργάνωση να έχει τη δική της θεματική προσέγγιση.

Η φετινή εκδοχή στο Μιλάνο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ιταλική κληρονομιά και στους ανθρώπους πίσω από τη δημιουργία των ρούχων και των αξεσουάρ, αναδεικνύοντας τον διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και το μέλλον της μόδας.

Με πληροφορίες από Page Six, Hello

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