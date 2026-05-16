Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου στο Μιλάνο, έξω από κατάστημα της Swatch, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν σχηματίσει μεγάλες ουρές για να αποκτήσουν το νέο συλλεκτικό ρολόι Royal Pop, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Swatch με την Audemars Piguet.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν στιγμές αναστάτωσης, με άνδρες της ασφάλειας να έρχονται σε συμπλοκή με άτομα που περίμεναν στην ουρά. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται άνδρας να κρατά μια καρέκλα, έτοιμος να τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της έντασης.

Παρά το επεισόδιο, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους παρέμειναν στη θέση τους, αποφασισμένοι να μην χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το πολυπόθητο ρολόι τσέπης. Μάλιστα, σε σχετικό βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με τραυματισμένο χέρι να αποχωρεί από το σημείο κρατώντας στα χέρια του τη σακούλα με την αγορά του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στα επεισόδια.