Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Μιλάνο, στο περιθώριο πορείας κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano-Cortina 2026, η οποία ξεκίνησε ειρηνικά αλλά εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, με επίκεντρο την περιοχή γύρω από το Ολυμπιακό Χωριό.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από την επιτροπή «Unsustainable Olympics» και συγκέντρωσε ακτιβιστές από το Μιλάνο, τη Λομβαρδία και άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονταν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων, αλλά και για το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των Αγώνων, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική ασφάλειας και στη μεταχείριση των μειονοτήτων.

Advertisement

Advertisement

Καθώς η πορεία περνούσε κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό, το οποίο φυλασσόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μικρή ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε κροτίδες και καπνογόνα προς την κατεύθυνση των εγκαταστάσεων των αθλητών, χωρίς ωστόσο να τις προσεγγίσει. Λίγο αργότερα, στην περιοχή Piazzale Corvetto, η ένταση κλιμακώθηκε, όταν διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών και οχημάτων, προκαλώντας την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας με χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα επεισόδια προκλήθηκαν από περιορισμένο αριθμό ατόμων, ενώ η πλειονότητα των διαδηλωτών παρέμεινε ειρηνική. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μία ημέρα μετά την επίσημη έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων με λαμπρή τελετή στο στάδιο Σαν Σίρο, παρουσία διεθνών καλλιτεχνών και επισήμων.