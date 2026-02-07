Σε κλίμα ενθουσιασμού και με το ιστορικό στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου της Ιταλίας ατάμεστο, πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς έκλεψε τις εντυπώσεις, με τη διεθνούς φήμης Μαράια Κάρεϊ να κυριαρχεί στη σκηνή και να αποσπά θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Η Αμερικανίδα σταρ παρουσίασε μια ξεχωριστή, σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού ιταλικού τραγουδιού «Nel blu dipinto di blu», γνωστού παγκοσμίως ως «Volare», το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Ντομένικο Μοντούνιο τη δεκαετία του 1950.

Η ερμηνεία της Μαράια Κάρεϊ αποθεώθηκε, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της το χαρακτηριστικό ρεφρέν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια ερμήνευσε τη μπαλάντα «Nothing is impossible», ένα τραγούδι με έντονο συμβολισμό, που ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και στο μήνυμα της υπέρβασης και της προσπάθειας.

Η εμφάνισή της πλαισιώθηκε από εντυπωσιακά ειδικά εφέ και καλλιτεχνικές περφόρμανς, που ανέδειξαν τη φαντασμαγορία της βραδιάς.

Η Μαράια Κάρεϊ δεν παρέλειψε να τιμήσει και την ιταλική μόδα, επιλέγοντας ένα λαμπερό φόρεμα με πούλιες και λεπτομέρειες από φτερά boa, δημιουργία του Ιταλού σχεδιαστή Fausto Puglisi, καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Roberto Cavalli.

Η εμφάνισή της αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της τελετής, δίνοντας λαμπερό τόνο στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.