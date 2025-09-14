Η Μαράια Κάρεϊ θα δώσει «μία από τις πιο εμβληματικές συναυλίες της», όπως χαρακτηρίζει την επικείμενη εμφάνιση της το Billboard: Θα είναι headliner στη μουσική παράσταση που θα δοθεί πάνω σε μια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η Αμερικανίδα σταρ θα τραγουδήσει στη συναυλία «Amazônia Live – Today and Always» και θα εμφανιστεί σε μια μοναδική πλωτή σκηνή στον ποταμό Γκουαμά στη Βραζιλία για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τις προσπάθειες για τη διατήρηση του τροπικού δάσους.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, το ηλιοβασίλεμα του Αμαζονίου θα αποτελέσει το φόντο για την εμφάνιση της Κάρεϊ. Η σκηνή σχεδιάστηκε με πηγή έμπνευσης το λουλούδι-σύμβολο της περιοχής, Victoria Amazonica, που μοιάζει με γιγαντιαίο νούφαρο.

Τη συναυλία θα ανοίξουν καλλιτέχνες οι οποίοι εκπροσωπούν την τοπική κουλτούρα της πολιτείας Παρά, μεταξύ των οποίων οι Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos και Zaynara.

Η συναυλία πραγματοποιείται δύο μήνες πριν από την 30η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής.

«Καθώς η Διάσκεψη πραγματοποιείται τον Νοέμβριο» ανέφεραν οι διοργανωτές, «η συναυλία Amazônia Live – Today and Always with Mariah Carey αναδεικνύει την ανάγκη να διατηρηθεί το δάσος προστατεύοντας τους αυτόχθονες πληθυσμούς του, ενθαρρύνοντας τη βιοοικονομία, αποκαθιστώντας τις υποβαθμισμένες εκτάσεις και αναδασώνοντας – συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια πρόκληση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα».

Η συναυλία που διοργανώνεται από την Team Rock, την εταιρεία πίσω από event όπως το Rock in Rio, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος σε όλη τη Βραζιλία. Επιπλέον, μια δεύτερη, δωρεάν συναυλία, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με στόχο την κινητοποίηση των κατοίκων της Para προκειμένου να αναλάβουν δράση για τη διάσωση του τροπικού δάσους θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου της πόλης, Mangueirão, χωρητικότητας 46.000 θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν οι Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lambateria Baile Show, Lia Sophia.