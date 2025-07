Μια φυλή του Αμαζονίου μήνυσε τους New York Times (NYT) για ένα άρθρο σχετικά με την πρόσβαση της κοινότητας τους στο ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, το οποίο, όπως ισχυρίζεται το δημοσιεύμα, οδήγησε τα μέλη της να χαρακτηριστούν ως εθισμένα στο πορνό.

Η μήνυση για δυσφήμιση αναφέρει ότι το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας παρουσίασε τη φυλή Marubo ως «ανίκανη να χειριστεί τη βασική έκθεση στο διαδίκτυο» και προέβαλλε «ισχυρισμούς ότι η νεολαία της είχε απορροφηθεί από την πορνογραφία».

Η αγωγή κατονομάζει επίσης το TMZ και το Yahoo ως εναγόμενους και αναφέρει ότι τα ειδησεογραφικά τους ρεπορτάζ «χλεύαζαν τη νεολαία τους» και «παραποιούσαν τις παραδόσεις τους».

Οι NYT δήλωσαν ότι το ρεπορτάζ τους δεν υποστηρίζε ότι κάποιο από τα μέλη της φυλής ήταν εθισμένο στο πορνό, αναφέρει το BBC.

Οι Marubo, μια κοινότητα ιθαγενών περίπου 2.000 ατόμων, ζητούν αποζημίωση τουλάχιστον 180 εκατ. δολαρίων ( περίπου 159 εκατ. ευρώ).

