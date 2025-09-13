Το σκάνδαλο με τον ομαδικό τάφο βρεφών που συγκλονίζει την Ιρλανδία μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Lost Children of Τuam» σε σκηνοθεσία Φρανκ Μπέρι, είναι η βραβευμένη με Bafta και Ολιβιέ, Μόνικα Ντόλαν («Sherwood», «Mr Bates vs The Post Office»), ενώ μεταξύ των παραγωγών είναι ο Λίαμ Νίσον.

Βασισμένη στο άρθρο των New York Times με τίτλο «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ» του Νταν Μπάρι, που δημοσιεύτηκε το 2017, η ταινία επικεντρώνεται στην Κάθριν Κόρλες, η οποία, ενώ έκανε έρευνα για το καθολικό ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους για ανύπανδρες μητέρες και τα μωρά τους στο Τούαμ, στην κομητεία Γκάλγουεϊ, για μια τοπική ιστορική εταιρεία, αποκάλυψε ότι έως και 796 παιδιά είχαν ταφεί στο ίδρυμα σε ανώνυμους τάφους.

«Όταν δημοσίευσα το άρθρο μου, είχα στα χέρια μου τα πιστοποιητικά θανάτου 200 μωρών. Τελικά, ανακάλυψα ότι συνολικά 796 μωρά και νήπια είχαν πεθάνει στο ίδρυμα μεταξύ 1925 και 1961. Όλα είχαν βαπτιστεί, αλλά η εκκλησία και οι αρμόδιες αρχές δήλωναν ότι δεν έχουν γνώση των θανάτων ή των ταφών. Οι Αδελφές προσέλαβαν μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων που αρνήθηκε την ύπαρξη μαζικού τάφου, ισχυριζόμενη ότι τα οστά προέρχονται από την εποχή του Μεγάλου Λιμού. Η έρευνά μου χλευάστηκε δημοσίως», δήλωνε προ μηνών στον The Observer η Κάθριν Κόρλες.

Η ανακάλυψη πυροδότησε μια εκστρατεία με στόχο την απόδοση δικαιοσύνης τόσο για τα θύματα όσο και για τις επιζήσασες. Η ανασκαφή του ομαδικού τάφου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που ένα αφοσιωμένο, επαγγελματικό και υψηλού προφίλ κινηματογραφικό συνεργείο δημιουργεί αυτή την ταινία, η οποία ακολουθεί το επίπονο ταξίδι μου από τότε που ανακάλυψα για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη στο Τουάμ και τον αγώνα που έδωσα για να φέρω αυτή την αλήθεια στο φως παρά τα τόσα πολλά εμπόδια» δήλωσε η Κάθριν Κόρλες, σύμφωνα με το Variety.

«Είναι επίσης εκπληκτικό το γεγονός ότι έχω παρατηρήσει το πάθος με το οποίο ο Φρανκ Μπέρι και η ομάδα του διασφαλίζουν ότι η αλήθεια για το τι συνέβη είναι ύψιστης σημασίας και είμαι ευγνώμων, γιατί αυτή ήταν η ουσία του μεγάλου μου ταξιδιού. Λέγεται ότι μια καλή ταινία είναι αθάνατη και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι “Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ” θα έρθουν στο προσκήνιο», υπογράμμισε.

«Η ιστορία του Τούαμ είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι τόσο σημαντική σήμερα όσον αφορά τα παιδιά και το ποιος θεωρείται άξιος φροντίδας και ποιος όχι. Είναι μια συγκλονιστική και ζωτικής σημασίας αναζήτηση στο παρελθόν που μεταφέρεται στο παρόν μας», δήλωσε ο Λίαμ Νίσον, προσθέτοντας ότι «Ηαποφασιστικότητα και το πάθος της Κάθριν Κόρλες αποτελούν πηγή έμπνευσης».

Την παραγωγή της ταινίας, τα γυρίσματα της οποίας έχουν αρχίσει, υπογράφουν η Element Pictures («Poor Things», «Bugonia»), το BBC Film και η Screen Ireland.