Το Secret Santa είναι μια παράδοση όπου παρέες ή συνάδελφοι κάνουν ανταλλαγή δώρων εν όψει των Χριστουγέννων. Ένα καταφύγιο στην Ιρλανδία σκέφτηκε μια εκπληκτική ιδέα για τα αδέσποτα σκυλάκια που φιλοξενεί.

Τα σκυλιά που ζουν σε καταφύγια είναι αυτά που δεν έχουν την τύχη να είναι σε ένα ζεστό σπίτι, να κοιμούνται σε μαλακό κρεβάτι και να τρώνε ποιοτική και απολαυστική τροφή. Μέχρι να τα επιλέξει κάποιος για μέλη της οικογένειάς του, δέχονται τη φροντίδα των εθελοντών και όσων θέλουν να προσφέρουν λίγο από τον χρόνο τους ή κάποια υλική βοήθεια όπως τροφές ή άλλες δωρεές.

Advertisement

Advertisement

Το Dogs Trust στην Ιρλανδία οργάνωσε για άλλη μια χρονιά την Santa Paws Day, μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη για τους πάνω από 200 τετράποδους ένοικους που φιλοξενεί. Οι εθελοντές σκόρπισαν δεκάδες παιχνίδια στο πάτωμα μιας μεγάλης αίθουσας, από αυτά που λατρεύουν οι σκύλοι και περνούν ώρες να τα εξερευνούν. Αυτή είναι μια παράδοση που ξεκίνησε το 2017 και έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Το Dogs Trust απευθύνει κάθε χρόνο κάλεσμα σε όλους όσοι θέλουν να συμμετέχουν και να προσφέρουν χρήματα ή από ένα δωράκι. Φέτος η συμμετοχή ήταν μεγάλη και συγκεντρώθηκαν 870 παιχνίδια.

Όπως δήλωσε η Paulina Padlo, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Dogs Trust Ireland, η Santa Paws Day είναι μία από τις καλύτερες μέρες της χρονιάς, για τους σκύλους, τους υποστηρικτές, αλλά και την ομάδα. Η χαρά των ζώων είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αφού ετοίμασαν το σκηνικό, έφερναν στο χώρο έναν σκύλο τη φορά. Η αντίδρασή τους; Όπως βλέπετε στα βίντεο, η χαρά τους ήταν ανείπωτη. Έκαναν γύρους γύρω από τα παιχνίδια, τα μύρισαν, τα πλησίασαν και είτε με ήπιες είτε με πιο άγαρμπες κινήσεις.

Ας ελπίσουμε τέτοιες κινήσεις να τις δουν και άλλα καταφύγια, αλλά και κάποια στιγμή να αδειάσουν και να βρουν όλα τα αδέσποτα ζώα το παντοτινό τους σπίτι.