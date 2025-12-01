Τον κίνδυνο πίσω από την αθώα ανάρτηση γονέων ή άλλων συγγενών με φωτογραφίες των παιδιών τους θέλει να κάνει αισθητή η καμπάνια που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων με τίτλο «Pause before you post».

Το βίντεο, που έγινε viral δείχνει ένα ζευγάρι με την 8χρονη κόρη τους Eabha να κάνουν μια βόλτα σε εμπορικό κέντρο όταν άγνωστοι άνθρωποι την χαιρετούν και την αποκαλούν με το μικρό της όνομα.

Advertisement

Advertisement

Παρότι εκείνη δεν τους γνωρίζει, όλοι φαίνεται να ξέρουν με κάθε λεπτομέρεια την καθημερινότητά της, πότε έχει γενέθλια, πως πάει με το σχολείο και τις προπονήσεις της. Πληροφορίες που γνωστοποιούνται μέσα από τα social media, από τους ίδιους τους γονείς της που ανεβάζουν τακτικά φωτογραφίες της και προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, σχολείο, χόμπι. Το πιο σοκαριστικό όμως είναι ότι το 50% του υλικού παιδικής πορνογραφίας που κυκλοφορεί παγκοσμίως ξεκινά από τέτοιες αναρτήσεις.

Στο βίντεο, ένας άγνωστος άνδρας κατεβάζει από το κινητό του φωτογραφίες της μικρής που είχε ανεβάσει ο πατέρας της με το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο και σχεδόν ανατριχιαστικό:

«Κάθε φορά που μοιράζεστε τη ζωή τους στο διαδίκτυο, μοιράζεστε και τα προσωπικά τους δεδομένα με τον κόσμο. Σταμάτα πριν ποστάρεις». Το βίντεο έχει 12.000 views στη σελίδα της ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (DPC) στο Youtube και 1 εκατ likes στο Instagram με περισσότερα από 4.500 σχόλια.