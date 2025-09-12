Ο Χένρι Kάβιλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον ρόλο του στην ταινία «Highlander». Αν και πληροφορίες για τη φύση του τραυματισμού δεν έχουν γίνει γνωστές, το γεγονός οδήγησε στην αναβολή των γυρισμάτων που είχαν οριστεί να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Η παραγωγή μετατέθηκε για τις αρχές του 2026. Ο 42χρονος Χένρι Κάβιλ προπονούνταν εδώ και μήνες για τον ρόλο, και στο CinemaCon του 2024 είχε δηλώσει: «Αν νομίζετε ότι με έχετε δει να χειρίζομαι το σπαθί στο παρελθόν, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι γνωστός από τη σειρά ταινιών «John Wick», σε σενάριο του Μάικλ Φιντς.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου, Μαρίζα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Μαξ Τσανγκ.

Το «Highlander» αποτελεί ριμέικ της κλασικής ταινίας του 1986, με πρωταγωνιστές τους Κρίστοφερ Λάμπερτ και Σον Κόνερι.

Στα μελλοντικά σχέδια του Χένρι Κάβιλ περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Enola Holmes 3», «Voltron» του Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ και «In the Grey» του Γκάι Ρίτσι.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter