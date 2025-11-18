Η Μαράια Κάρεϊ απέδειξε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων», καθώς το θρυλικό «All I Want for Christmas Is You», επέστρεψε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στο Billboard Hot 100. Το διάσημο τραγούδι βρέθηκε στην 31η θέση στο chart της 15ης Νοεμβρίου.

Στην πραγματικότητα, το hit επέστρεψε στη λίστα των charts εξαιτίας εν μέρει της έντονης δραστηριότητας που καταγράφηκε ήδη από το Halloween, καθώς η περίοδος μέτρησης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε 9,9 εκατομμύρια streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Luminate.

Τα συγκεκριμένα νούμερα είναι σχεδόν τα ίδια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Andrew Unterberger του Billboard, «η φετινή πρόωρη επιστροφή του τραγουδιού μαζί με το ”Thriller” του Μάικλ Τζάκσον στο Top 10 το ίδιο διάστημα, συνδέεται και με τα μειωμένα streams για τις τρέχουσες επιτυχίες καθώς και με το νέο κανόνα του Hot 100, ο οποίος ”απομακρύνει” πιο γρήγορα τα τραγούδια που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα charts, βοηθώντας έτσι να δημιουργηθεί χώρος για τα Χριστουγεννιάτικα κλασικά κομμάτια».

Το εμβληματικό τραγούδι αν και κυκλοφόρησε το 1994, χρειάστηκαν να περάσουν 23 χρόνια ώστε να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Top 10 ενώ κατέκτησε την κορυφή, τον Δεκέμβριο του 2019. Έκτοτε, κυριαρχεί σε κάθε εορταστική περίοδο.

Για την ακρίβεια, έχει παραμείνει στην κορυφή συνολικά 18 εβδομάδες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα με την μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία του Billboard Hot 100. Επιπλέον είναι η 19η νούμερο ένα επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ, ενώ κατέχει την πρώτη θέση της λίστας των «Greatest of All Time Holiday Songs».

Με πληροφορίες από billboard