Η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» Μαράια Κάρεϊ είναι και πάλι εδώ και επίσημα… ξεπάγωσε για τη μαγικότερη εποχή του χρόνου

Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε το Halloween, η 56χρονη ντίβα αποφάσισε να ανακοινώσει στο Instagram ότι «ήρθε η ώρα» για τα Χριστούγεννα, με ένα χιουμοριστικό βίντεο που έγινε αμέσως viral.

«It’s Time!» Η στιγμή που η Μαράια μεταμορφώνεται

Στο βίντεο, η Κάρεϊ εμφανίζεται ντυμένη σαν άγγελος, με αστραφτερά λευκά φτερά και λαμπερό μακιγιάζ, να δηλώνει με το γνωστό της χαμόγελο:

«Το Halloween ήταν υπέροχο… αλλά τώρα ήρθε η ώρα!»

Η κάμερα μεταφέρεται στο πολυτελές μπουντουάρ της, όπου μια σακούλα Sephora βρίσκεται στο πάτωμα ένα έξυπνο hint για τη νέα χριστουγεννιάτικη συνεργασία της τραγουδίστριας.

Εκεί εμφανίζεται ο Μπίλι Άιχνερ ως «απεργό ξωτικό», που προσπαθεί να δραπετεύσει με τις τσάντες της.

Ο διάλογος τους είναι απολαυστικός:

«Κακά μαντάτα, Μαράια Κάρεϊ… Τα ξωτικά απεργούν φέτος!»

Όμως η Μαράια δεν πτοείται. Με μια νότα “χριστουγεννιάτικης μαγείας” και τη χαρακτηριστική φωνή της, «παγώνει» τον Άιχνερ, μεταμορφώνοντάς τον σε χιονάνθρωπο ενώ η ίδια αλλάζει σε ένα εκθαμβωτικό κόκκινο outfit Άγιου Βασίλη με γούνινες λεπτομέρειες και ψηλές κόκκινες γόβες.

Το φινάλε που λατρεύουν οι fans

Το βίντεο κορυφώνεται με τη Μαράια πάνω σε ένα έλκηθρο που πετά πάνω από τη Νέα Υόρκη, ενώ ακούγεται το διαχρονικό “All I Want for Christmas Is You”.

Με τη φράση “It’s Time” να λάμπει με χρυσά γράμματα στον ουρανό, η τραγουδίστρια στέλνει για άλλη μια χρονιά το μήνυμα ότι… η χριστουγεννιάτικη σεζόν μόλις ξεκίνησε!



Το post της Μαράια με τίτλο «It’s Time!!» έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, εγκαινιάζοντας και επίσημα το πιο λαμπερό viral trend του φετινού χειμώνα.

Με πληροφορίες από newsroom.sephora

