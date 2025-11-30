Με μια σειρά αναρτήσεων τις τελευταίες μέρες στο facebook, o Γιάννης Παπαμιχαήλ ενημερώνει συνεχώς τους διαδικτυακούς τους φίλους για τα νέα του επαγγελματικά βήματα- ενώ δίνει στο ανοιχτό του προφίλ και το email του για ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου που παραδίδει.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του, ο 56χρονος γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αποκάλυψε με ενθουσιασμό ότι μιλούσε για μια ώρα στο messenger με την παγκόσμια ντίβα της ποπ, Μαράια Κάρεϊ και μάλιστα ότι έχει κρατήσει τη συνομιλία τους ως αποδεικτικό στοιχείο, χωρίς όμως να περιγράφει το αντικείμενο της συζητήσής τους.

Λίγες μέρες πριν, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανακοίνωνε πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις ώστε να συνεργαστεί με την Τζάνετ Τζάκσον στην παγκόσμια περιοδεία που ετοιμάζει το 2026. «Ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ καλός μουσικός» συμπλήρωνε.

Όπως ήταν λογικό, τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του ήταν πολλά, κυρίως ενθουσιώδη ενώ αρκετοί του έλεγαν να προσέχει τον εαυτό του και την υγεία του. Όταν κάποια γυναίκα τον ρώτησε ποιο είναι το έπαγγελμά του, εκείνος της απάντησε πως είναι δημόσιος υπάλληλος και μάλιστα ότι εργάζεται για τον συμμαθητή του Γιάννη Μώραλη. Ακολουθεί απόσμασμα άλλης ανάρτησή του, όπως ακριβώς ανέβηκε:

«Βέβαια πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Άλλο σε studio, χαλαρά, και εντελώς διαφορετικό σε μια τεράστια σκηνή live. Μπορεί να είμαι εξαιρετικά καλός στο να παίζω jazz fusion , αλλά η r&b μουσική. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ειδικά, η μουσική της Janet Jackson. Αλλο ‘ feel ‘, άλλο groove, πρέπει να μελετήσω αρκετούς μήνες, για να ‘ σταθώ ‘ στο ίδιο επίπεδο των Αμερικάνων μουσικών».

Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να παίξω με τη Σαντέ»

Πριν από την Μαράια Κάρεϊ και την Τζάνετ Τζάκσον, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ενημέρωνε πάλι μέσω facebook ότι βρίσκεται σε επαφές προκειμένου να συνεργαστεί με τη διάσημη τραγουδίστρια Σαντέ στην τελευταία παγκόσμια περιοδεία που θα ξεκινήσει τον επόμενο Σεπτέμβριο και πως μετά από μια τέτοια κορυφαία συνεργασία θα μπορούσε πλέον να αποσυρθεί από τη μουσική βιομηχανία.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Γιάννη Παπαμιχαήλ, που είχε γίνει στο J2US στο πλευρό της Ειρήνης Μερκούρη, είχε συνοδευτεί με αρκετές… αμήχανες στιγμές στον τηλεοπτικό αέρα και δημόσια ξεσπάσματα μετά την απόχωρησή του.