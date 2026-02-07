Οι σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μπολόνια στην Ιταλία, προκάλεσαν «χάος» στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις της χώρας, την πρώτη μέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με το Υπουργείο Μεταφορών να κάνει λόγο για ξεκάθαρες πράξεις σαμποτάζ.

Ειδικότερα, οι ιταλικές αρχές ανέφεραν τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικά σημεία, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις ακόμα και 2,5 ωρών στα δρομολόγια του Intercity, αλλά και σε άλλες περιφερειακές γραμμές.

Το υπουργείο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοβαρή πράξη σαμποτάζ», προσθέτοντας ότι θύμισε σε όλους το παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε κατά την ημέρα έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, όταν σαμποτέρ χτύπησαν το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας TGV της Γαλλίας, προκαλώντας «χάος».

«Αυτές οι σοβαρές και πρωτοφανείς ενέργειες δεν αμαυρώνουν σε καμία περίπτωση την εικόνα της Ιταλίας στον κόσμο, μια εικόνα που θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστική με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ferrovie dello Stato (FS) αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον σταθμό υψηλής ταχύτητας στη Μπολόνια και η κυκλοφορία των τρένων επανήλθε σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου (7/2).

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια-Βενετία οφειλόταν πιθανόν σε εμπρησμό, όμως διευκρίνισε πως κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι’ αυτή την ενέργεια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Η Μπολόνια είναι ένας σημαντικός κόμβος για τις σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την ανατολική με τη δυτική Ιταλία, καθώς και ο βασικός κόμβος που συνδέει τις πόλεις του νότου με αυτές του βορρά, όπως το Μιλάνο και η Βενετία.

Υπενθυμίζεται ότι το Μιλάνο διοργανώνει μέρος των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με την πόλη Κορτίνα, η οποία είναι προσβάσιμη με τρένο από τη Βενετία.

(Με πληροφορίες από REUTERS, ΑΠΕ)

