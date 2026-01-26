Ένας 28χρονος σκοτώθηκε απόψε από αστυνομικό στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κατά τη διάρκεια ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί με πολιτικά είδαν να πλησιάζει ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να τους σημάδεψε με περίστροφο. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ένας από τους αστυνομικούς αντέδρασε, πυροβολώντας θανάσιμα τον 28χρονο.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο νέος, βορειαφρικανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του περίστροφο κρότου. Οι προκαταρκτικές έρευνες υποδεικνύουν ότι το όπλο ήταν άδειο.

Advertisement

Advertisement

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, δήλωσε ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν», αλλά ζήτησε, παράλληλα, «να μην υπάρξουν εκ των προτέρων καταδίκες». Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υπογράμμισε ότι «είναι με το μέρος των αστυνομικών, χωρίς κανέναν ενδοιασμό»