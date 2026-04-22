Μια αστυνομικός στο Τέξας τέθηκε εκτός υπηρεσίας, μετά τον σάλο σάλο που ξέσπασε στις ΗΠΑ, εξαιτίας ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media και ακούγεται να χρησιμοποιεί άκρως προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια για τους έγχρωμους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του click2houston.com, το Αστυνομικό Τμήμα του Χιούστον έθεσε την Άσλεϊ Γκονζάλες σε διαθεσιμότητα, στο πλαίσιο ΕΔΕ, για το επίμαχο υλικό που έγινε viral. Στο βίντεο, η ίδια φέρεται να εκτοξεύει ρατσιστικές ύβρεις και να απειλεί με συλλήψεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η αστυνομικός, που εντάχθηκε στο σώμα τον Ιανουάριο του 2024, εμφανίζεται να μιλά στην κάμερα από το αυτοκίνητό της, κάνοντας ακραίες δηλώσεις και ειρωνικές αναφορές. Μάλιστα, παραδέχεται ότι μέρος των λεγομένων της δεν καταγράφηκε λόγω της σκληρότητάς τους.

Η Ένωση Αστυνομικών του Χιούστον καταδίκασε απερίφραστα το περιεχόμενο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Η Γκονζάλες παραμένει στο σώμα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, αλλά έχει ήδη παραδώσει τον εξοπλισμό της και βρίσκεται υπό επιτήρηση. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει είτε σε επιστροφή είτε σε οριστική απομάκρυνση από το σώμα.

Πηγή: click2houston.com