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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση του θανάτου ενός 27χρονου άνδρα με ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού στο Λούισβιλ του Κεντάκι. Η δημοσιοποίηση του βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού έφερε το περιστατικό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, προκαλώντας κύμα επικρίσεων.

Ο αστυνομικός Nathan Stotts αναμένεται να απομακρυνθεί από το Σώμα, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική έρευνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Λούισβιλ.

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Θύμα της υπόθεσης είναι ο 27χρονος Martin Nitzken Jr., ο οποίος σκοτώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 30 Μαίου. Σύμφωνα με τις αρχές, οι αστυνομικοί είχαν κληθεί να παρέμβουν έπειτα από καταγγελία ότι ο νεαρός άνδρας επιτέθηκε στη σύντροφό του και σε δύο φίλους της μέσα σε κατοικία όπου παρακολουθούσαν τηλεόραση.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τον Nitzken γυμνό, εμφανώς αποπροσανατολισμένο και στα τέσσερα, ενώ ο αστυνομικός τού δίνει επανειλημμένα εντολή να δείξει τα χέρια του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 27χρονος σηκώνεται και κατευθύνεται παραπατώντας προς τον αστυνομικό, χωρίς να κρατά ή να φέρει κάποιο όπλο.

Τότε ο Nathan Stotts πυροβολεί μία φορά τον νεαρό άνδρα, ο οποίος καταρρέει αιμόφυρτος στο έδαφος. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο αστυνομικός συνεχίζει να έχει στραμμένο το όπλο του προς τον τραυματισμένο 27χρονο και δεν του προσφέρει άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με το βίντεο, μεσολαβούν περίπου τέσσερα λεπτά μέχρι να φτάσουν οι διασώστες στο σημείο. Ο Martin Nitzken Jr. υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λούισβιλ, Paul Humphrey, άσκησε σκληρή κριτική στις ενέργειες του αστυνομικού, δηλώνοντας πως το βίντεο δείχνει «έναν άνδρα γυμνό, άοπλο και σε κατάσταση σύγχυσης να πυροβολείται από αστυνομικό». Όπως τόνισε, «δεν επρόκειτο για μία περίπτωση στην οποία θα έπρεπε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση ζωής και θανάτου».

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του 27χρονου, κάνοντας λόγο για μια «ανείπωτη απώλεια». Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σύντροφος του Nitzken είχε ενημερώσει τους αστυνομικούς ότι ο 27χρονος έπασχε από διπολική διαταραχή, χωρίς ωστόσο να έχει επιδείξει στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά.

Μετά το περιστατικό μέσα στο σπίτι, ο νεαρός φέρεται να βγήκε γυμνός στον δρόμο, να προκάλεσε ζημιές σε κατοικία και να κινήθηκε επιθετικά προς ένα διερχόμενο όχημα. Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, τραυμάτισε έναν γείτονα που προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Με πληροφορίες από CBS News