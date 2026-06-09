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Στη σύλληψη ενός 67χρονου απόστρατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η πρώην σύζυγός του.

Σύμφωνα με το zarpanews, η γυναίκα ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της προχώρησε σε διακοπή της παροχής νερού στην κατοικία της, ενώ παράλληλα την απείλησε. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, με την καταγγελία να κατατίθεται μία ημέρα αργότερα.

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Κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην οικία του 67χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο καθώς και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που διερευνώνται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Οι καταγγελίες της πρώην συζύγου, καθώς και οι ισχυρισμοί όλων των εμπλεκομένων, τελούν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, με την υπόθεση να ακολουθεί τη δικαστική οδό.