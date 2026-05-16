Τεράστιες ουρές καταγράφηκαν σήμερα έξω από το κατάστημα της Swatch στο Golden Hall, καθώς δεκάδες καταναλωτές έφτασαν από τα ξημερώματα για να αποκτήσουν το νέο Royal Pop, με την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του στην ελληνική αγορά.

Το ενδιαφέρον για το ρολόι ήταν ιδιαίτερα έντονο, με το κοινό να σχηματίζει ουρές ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η συνεργασία της οικονομικής ελβετικής εταιρείας ρολογιών Swatch με την Audemars Piguet, έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ωρολογοποιίας διεθνώς, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο ρολόι τσέπης, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, ρολόι γραφείου (desk clock) ή ακόμα και αξεσουάρ τσάντας. Το προϊόν αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και έντονο “hype” στα social media.

Σύμφωνα με το Newmoney.gr, πριν ακόμη από την επίσημη κυκλοφορία του στις 16 Μαΐου, το Royal Pop είχε ήδη προκαλέσει ουρές στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα είχε γίνει αντικείμενο πληθώρας memes στα social media και είχε ανοίξει συζήτηση γύρω από τα όρια του luxury branding.

Η συγκεκριμένη συνεργασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Swatch, καθώς, παρότι ο όμιλος διαθέτει brands που καλύπτουν από το mass market μέχρι την υψηλή ωρολογοποιία -μεταξύ των οποίων και η Omega-, δεν είχε ποτέ στο παρελθόν συνεργαστεί με ανταγωνιστική εταιρεία εκτός του δικού του οικοσυστήματος. Στον χώρο της ελβετικής ωρολογοποιίας, όπου οι παραδόσεις αλλάζουν αργά και οι συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών θεωρούνται σχεδόν ταμπού, η Swatch Group προχώρησε σε μια κίνηση που λίγοι ανέμεναν.

Το project συνδυάζει την παιχνιδιάρικη, πολύχρωμη αισθητική της Swatch με τη χαρακτηριστική σιλουέτα του θρυλικού Royal Oak της Audemars Piguet, σχεδιασμένου από τον Gerald Genta, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες σύμβολο της luxury ωρολογοποιίας.

Το νέο μοντέλο διατίθεται σε οκτώ διαφορετικές χρωματικές εκδοχές, με δύο τύπους κάσας και λουράκια από δέρμα calfskin, ενώ η τιμή του κυμαίνεται κοντά στα 400 δολάρια, ποσό που αποτελεί ένα μικρό κλάσμα της αξίας ενός αυθεντικού Royal Oak, το οποίο συχνά ξεπερνά τα 50.000 δολάρια.

Αυτό που καθιστά τη συνεργασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο προϊόν, αλλά για μια προσπάθεια μεταφοράς ενός συμβόλου πολυτέλειας στη γλώσσα της pop κουλτούρας και της κατανάλωσης της Gen Z.