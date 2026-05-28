Για τους περισσότερους ταξιδιώτες, ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Μιλάνου είναι ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό έργο. Τεράστιες αψίδες, γιγάντια γλυπτά, μάρμαρο και επιβλητικές αίθουσες δημιουργούν την αίσθηση ενός μνημείου αφιερωμένου στη δύναμη και τη μεγαλοπρέπεια της Ιταλίας. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι κάτω από τις πολυσύχναστες αποβάθρες του Milano Centrale κρύβεται ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Σε έναν υπόγειο χώρο, μακριά από τα βλέμματα του κόσμου, λειτουργούσε το διαβόητο Binario 21 — η μυστική πλατφόρμα απ’ όπου αναχωρούσαν τα τρένα που μετέφεραν Εβραίους, αντιστασιακούς και πολιτικούς κρατούμενους προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης των Ναζί.

Το σημείο δεν είχε σχεδιαστεί αρχικά για ανθρώπους. Ήταν μέρος του υπόγειου ταχυδρομικού συστήματος του σταθμού και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και αλληλογραφίας. Ένας τεράστιος μηχανικός ανελκυστήρας σήκωνε ολόκληρα βαγόνια από τα υπόγεια στις κεντρικές γραμμές χωρίς να διακόπτεται η καθημερινή λειτουργία του σταθμού. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της βόρειας Ιταλίας, το ίδιο σύστημα μετατράπηκε σε μηχανισμό μαζικών απελάσεων.

Από το 1943 έως το 1945, περισσότεροι από 20 συρμοί αναχώρησαν από το Binario 21 μεταφέροντας χιλιάδες ανθρώπους προς το Άουσβιτς, το Μαουτχάουζεν και άλλα στρατόπεδα θανάτου. Οι κρατούμενοι στοιβάζονταν σε ξύλινα βαγόνια μεταφοράς ζώων χωρίς νερό, παράθυρα ή στοιχειώδεις συνθήκες επιβίωσης. Πολλοί δεν άντεχαν καν το ταξίδι.

Ανάμεσα στα παιδιά που επιβιβάστηκαν σε ένα από αυτά τα τρένα ήταν και η 13χρονη τότε Λιλιάνα Σέγκρε. Η μικρή Εβραία από το Μιλάνο οδηγήθηκε στο Άουσβιτς μαζί με τον πατέρα της τον Ιανουάριο του 1944. Εκείνος δεν επέστρεψε ποτέ. Η ίδια επέζησε και σήμερα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ιταλία.

Για δεκαετίες μετά τον πόλεμο, το υπόγειο σημείο παρέμεινε σχεδόν ξεχασμένο. Μόλις τη δεκαετία του 1990 ιστορικοί και ερευνητές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν οριστικά τον χώρο των απελάσεων κάτω από τον σταθμό. Σήμερα το Binario 21 λειτουργεί ως Memoriale della Shoah, ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των ναζιστικών διώξεων. Εκεί διατηρούνται ακόμη τα αυθεντικά βαγόνια, οι υπόγειες γραμμές και ο μηχανισμός ανύψωσης που χρησιμοποιήθηκε για τις μεταφορές των κρατουμένων.

Στην είσοδο του μνημείου δεσπόζει μία μόνο λέξη: «Indifferenza» — αδιαφορία. Είναι το μήνυμα που, σύμφωνα με τη Σέγκρε, επέτρεψε να συμβούν όλα όσα κρύβονταν για χρόνια κάτω από έναν από τους πιο διάσημους σταθμούς της Ευρώπης.