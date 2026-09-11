Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε σε πτήση EasyJet U23905 από Μαλπένσα προς Πράγα, έκλεισε χθες για μια ώρα το αεροδραόμιο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο Μαλπένσα (MPX) του Μιλάνου, όταν εκδηλώθηκε αρχική εστία πυρκαγιάς σε αεροσκάφος της EasyJet, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση U23905 με προορισμό την Πράγα. Το Airbus A320 βρισκόταν σε φάση τροχοδρόμησης, πριν από την απογείωση, όταν ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου «mayday» στις 17:31, αναφέροντας την παρουσία καπνού στην καμπίνα.

Οι 146 επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος αποβιβάστηκαν μέσω των φουσκωτών τσουλήθρων έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας και πυρόσβεσης.

Malpensa, due ore di stop dell'aeroporto per emergenza scoppiata a bordo di un aereo Easyjet diretto a Praga. Evacuati i 146 passeggeri. Possibile causa un powerbank. Le immagini dell'aereo pic.twitter.com/H3zv2gXF8I — Local Team (@localteamit) September 10, 2026

⚠️ Aeroporto di Milano Malpensa attualmente bloccato.



Un volo EasyJet è fermo sulla pista del terminal 2, passeggeri evacuati. pic.twitter.com/tP5hma6qRv — Friz (@friz1906) September 10, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καπνός ενδέχεται να προκλήθηκε από έκρηξη φορητής μπαταρίας (power bank), η οποία βρισκόταν μέσα σε χειραποσκευή επιβάτη. Ωστόσο, η ακριβής αιτία του περιστατικού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η λειτουργία του αεροδρομίου άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά στις 18:35, τοπική ώρα, με την επαναλειτουργία του διαδρόμου 35L. Ο διάδρομος 35R παρέμεινε κλειστός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, καθώς και ο καθαρισμός της περιοχής.

Η πλήρης λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε περίπου στις 19:30, έπειτα από διακοπή διάρκειας περίπου μίας ώρας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών και της αιτίας του περιστατικού.