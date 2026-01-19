Απόσταση από τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ για τη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών έλαβε ο Κόουλ Γουόλισερ, ο Καναδός σκηνοθέτης που έγινε γνωστός από τις περίφημες πόζες που ζητά από τους διάσημους αστέρες στο κόκκινο χαλί.

Η Τζένιφερ Λόπεζ που εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών, σχολιάστηκε πολύ αρνητικά όταν την ώρα που πόζαρε δεν αντάλλαξε καμία κουβέντα μαζί του και δεν του έριξε ούτε ένα βλέμμα.

Advertisement

Advertisement

Η Τζένιφερ, που έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν ως αγενής, βρήκε έναν υποστηρικτή στο πρόσωπο του Γουόλισερ, που μετρά 4,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, καθώς ανέφερε ότι «δεν το πήρε προσωπικά».

«Εκείνη τη στιγμή δεν μου φάνηκε αγενές», είπε στο νέο του βίντεο, πριν αναφερθεί στην επαφή του με τη Λόπεζ. «Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που τροφοδότησαν αυτή την ιδέα. Πρώτον, είναι απλώς επαγγελματίας. Το χαλί είχε κλείσει. Ήταν έτοιμη να μπει μέσα. Ήξερε τι θα έκανε. Πήρε τη θέση της», πρόσθεσε.

Ο Καναδός σκηνοθέτης, είναι η χαρακτηριστική φιγούρα σε κάθε κόκκινο χαλί καθώς έχει απαθανατίσει με την κάμερα του υψηλής ταχύτητας Glambot, βίντεο αργής κίνησης διασήμων καθώς ποζάρουν.

Όταν εμφανίστηκε η Λόπεζ με το nude φόρεμά της και καθώς έπαιρνε θέση, εκείνη είχε την πλάτη της στραμμένη προς τον Γουόλισερ, ενώ εκείνος της έδινε οδηγίες. Ένα βίντεο από τα παρασκήνια έδειχνε τη στιγμή που πόζαρε για την κάμερα και στη συνέχεια απομακρυνόταν, χαιρετώντας τους φωτογράφους.

Παρότι πολλοί κατηγόρησαν τη Λόπεζ ότι ήταν αγενής κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής της με τον Γουόλισερ, ο τελευταίος τόνισε ότι αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια.

«Απλώς ήταν άτυχο που η θέση ήταν με την πλάτη της προς εμένα. Οπότε της μιλούσα και εκείνη κοιτούσε αλλού, αλλά ετοιμαζόταν για την κίνηση», εξήγησε ο Γουόλισερ. «Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα “γύρνα να με κοιτάξεις”. Ήξερα τι έκανε. «Ήξερα ότι ετοιμαζόταν. Ήξερα ότι ήταν αργά. Απλώς το τελειώναμε. Εκείνη η στιγμή δεν μου φάνηκε αγενής», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Γουόλισερ παραδέχτηκε ότι τα γεγονότα στο κόκκινο χαλί είναι συνήθως «ένα πραγματικά χαοτικό περιβάλλον». Όταν οι άνθρωποι τον πλησιάζουν, μερικές φορές μπερδεύονται. «Μερικές φορές δεν ξέρουν καν σε τι πλησιάζουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Και δεν μιλάω μόνο για την Τζ. Λο εδώ. Μιλάω για πάρα πολλούς διάσημους στο παρελθόν που έρχονται και λένε “τι συμβαίνει;”. Είναι απλώς επειδή όλο αυτό είναι τόσο χαοτικό», επισήμανε.