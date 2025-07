Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, η Ιαπωνία δοκιμάζεται από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει, τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα. Ένας νεκρός και 3.939 πολίτες που έχουν φύγει από τα σπίτια τους είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τη καταστροφή σε 26.000 στρέμματα γης, όπως ενημέρωσε η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών. Πρόκειται για τη χειρότερη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα, από το 1975 και ύστερα. Στην εν λόγω πυρκαγιά, είχαν καταστραφεί 27.000 στρέμματα.

Japan is fighting its biggest wildfire in decades, with at least 2,100 hectares scorched and one fatality reported so far. Read more: https://t.co/a3dnWbO5Zn pic.twitter.com/1NcFtM8pyq

Εντολή έχει δοθεί, από την πυροσβεστική, σε 4.600 πολίτες να εκκενώσουν τα σπίτια τους, με τους 3.939 εξ αυτών να έχουν μετακινηθεί ήδη. Επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες.

Εκπρόσωπος της πόλης Οφουνάτο, η οποία δοκιμάζεται από την πυρκαγιά, δήλωσε πως «προς το παρόν τίποτα δεν δείχνει ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο».

🚨 Japan’s worst wildfires in 30+ years continue to rage, burning over 5,000 hectares near Ofunato



🧯 Firefighters & military helicopters battle the flames as smoke threatens homes. At least one person has died, and 1,200 residents have evacuated pic.twitter.com/fx98PHqcSx