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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης, καθώς το οχυρό έπρεπε να μετακινηθεί για να επισκευαστεί το τείχος που είχε υποστεί ζημιές από σεισμό.

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν σχοινιά για να μετακινήσουν το κτίριο πάνω σε ράγες, ενισχύοντας τη συνοχή της τοπικής κοινότητας μέσω αυτής της συμβολικής προσπάθειας.

Μετά την ολοκλήρωση της χειροκίνητης μετακίνησης, η υπόλοιπη διαδρομή θα πραγματοποιηθεί με μηχανικά μέσα, ενώ ο πύργος αναμένεται να είναι ξανά επισκέψιμος για το κοινό το 2033.

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Υπό τους ρυθμικούς ήχους του συνθήματος «σο-ρε, σο-ρε», περίπου 1.800 άτομα συγκεντρώθηκαν στο Αομόρι στην βόρεια Ιαπωνία το σαββατοκύριακο για να μετακινήσουν έναν πύργο κάστρου βάρους 360 τόνων, φέρνοντάς τον λίγο περισσότερο από δύο μέτρα πιο κοντά στην αρχική του θέση, στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο πύργος –ένα οχυρωμένο κτίσμα εντός του κάστρου– έπρεπε να μετακινηθεί προκειμένου να επισκευαστεί ένα τείχος που είχε υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού.

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Εναλλασσόμενες ομάδες 80 ατόμων τραβούσαν σχοινιά μήκους 30 μέτρων, καθώς ο πύργος του κάστρου Χιροσάκι, στον νομό Αομόρι, πλησίαζε σταδιακά τον προορισμό του.

Το Σάββατο, οι συμμετέχοντες μετακίνησαν το κτίριο –το οποίο είχε τοποθετηθεί πάνω σε ράγες– κατά 1,13 μέτρα, ενώ την Κυριακή μετακινήθηκε κατά επιπλέον 1,09 μέτρα.

«Λάβαμε περίπου 8.000 αιτήσεις για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες —υπήρξε δηλαδή υπέρβαση της ζήτησης κατά περίπου τέσσερις φορές— οπότε δεν ήταν δυνατόν να συμμετάσχουν όλοι», δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ο Κανσούκε Χαγιασάκα, επικεφαλής του τμήματος πάρκων και χώρων πρασίνου της πόλης Χιροσάκι.

«Οι αιτήσεις δεν προέρχονταν μόνο από την πόλη, αλλά από ολόκληρη την Ιαπωνία και το εξωτερικό· σημαντικός αριθμός προερχόταν από τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική».

Για τη διατήρηση της ιστορικής κατασκευής, χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική γνωστή ως «χικίγια» – κατά την οποία τα κτίρια τοποθετούνται σε κυλίνδρους και μετακινούνται αντί να αποσυναρμολογούνται.

Το 2015, η πόλη απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν άμεσα στη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη επιχείρηση χικίγια με πρωτοβουλία των πολιτών, καθώς και η πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε –με οποιαδήποτε μορφή– για τη μετακίνηση κάστρου.

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«Επειδή ο κεντρικός πύργος του κάστρου έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας, δεν τον αποσυναρμολογήσαμε», δήλωσε ο Χαγιασάκα. «Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο χικιγια, μια τεχνική μετακίνησης κτιρίων που εφαρμόζεται στην Ιαπωνία από την αρχαιότητα».

Έκτοτε, συνεχίζονται οι εργασίες για τη διατήρηση του κάστρου.

Το τείχος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με το σύνολο των 2.185 λίθων να έχουν επανατοποθετηθεί στις αρχικές τους θέσεις. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, οι υπεύθυνοι ζήτησαν και πάλι φέτος τη βοήθεια του κοινού για να μετακινηθεί ο κεντρικός πύργος πίσω στην αρχική του θέση.

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Ο 61χρονος Μοτοχάρου Νακάτα ταξίδεψε από τη Χιροσίμα, στην άλλη άκρη της Ιαπωνίας. «Είχα συμμετάσχει στο τράβηγμα και πριν από 11 χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό που μπορώ να λάβω μέρος ξανά. Δεν υπάρχει καμία άλλη ευκαιρία να τραβήξεις ένα κάστρο – ήταν φανταστικό», δήλωσε ο Νακάτα στην εφημερίδα Sankei Shimbun.

The keep of Hirosaki Castle is inching closer to its proper place in the fort, thanks in part to an event in which people move the keep by rope.https://t.co/cZ6u9CXVm3 pic.twitter.com/BYoB3Uu0O4 — The Japan News (@The_Japan_News) August 24, 2026

Η χειροκίνητη μετακίνηση του κεντρικού πύργου θα συνεχιστεί έως τα τέλη Αυγούστου, με περίπου 4.100 άτομα να έχουν προγραμματιστεί να τον μετακινήσουν κατά συνολικά 5 μέτρα.

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Πρόκειται για μια συμβολική προσπάθεια που ενισχύει τη συνοχή της τοπικής κοινότητας, ενώ η υπόλοιπη διαδρομή —συνολικού μήκους περίπου 73 μέτρων— θα γίνει με τη χρήση μηχανημάτων έως το τέλος του έτους.

Ο κεντρικός πύργος του κάστρου Χιροσάκι είναι ένα από τα 12 τέτοια κτίσματα που έχουν απομείνει στην Ιαπωνία και το μοναδικό στη βορειοανατολική περιφέρεια Τοχόκου. Το κάστρο, έδρα της φυλής Τσουγκάρου, ολοκληρώθηκε το 1611, αλλά ο αρχικός πύργος καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1627, όταν κεραυνός προκάλεσε ανάφλεξη σε αποθήκη πυρίτιδας.

Japanese people move CASTLE by hand



1,800 people moved 360-ton Hirosaki castle using traditional hikiya technique



Castle was returned to its original position after renovation pic.twitter.com/SdtckTGl1x Advertisement August 25, 2026

Το σημερινό κτίσμα ανακατασκευάστηκε το 1810 και το κάστρο αποτελεί πλέον το επίκεντρο ενός πάρκου που προσελκύει περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, κατά την περίοδο της ανθοφορίας των κερασιών.

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Λόγω των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, ο πύργος δεν θα είναι προσβάσιμος στους τουρίστες για αρκετά χρόνια. «Μόλις τοποθετηθεί ξανά στην αρχική του βάση, θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του πύργου και ολόκληρο το κτίσμα θα καλυφθεί», δήλωσε ο Χαγιασάκα. «Με βάση τα τωρινά δεδομένα, αναμένουμε να ανοίξει ξανά για τους επισκέπτες το 2033».

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