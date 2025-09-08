Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε πολύνεκρη «τρομοκρατική επίθεση» με πυροβολισμούς στην διασταύρωση Ραμότ στην Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ το πρωί. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη αλλά η Χαμάς, που έχει έδρα στη Γάζα, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «επαινούμε» τις ενέργειες των επιτιθέμενων, αποκαλώντας την «φυσική απάντηση» στη στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι τρομοκράτες σύμφωνα με την Jerusalem Post, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο 62 από στάση επί του αυτοκινητόδρομου και άρχισαν να πυροβολούν τους επιβάτες σκοτώντας επί τόπου πέντε ενώ το έκτο επεβίωσε στο νοσοκομείο.

«Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας περίπου 50 ετών και τριών ανδρών στα 30», όπωςεπεσήμαναν, ενώ ένας ακόμη πέθανε στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά ιατρικά κέντρα.

«Ήταν μια πολύ σκληρή σκηνή», ανέφερε ο Φαντί Ντεκαϊντέκ, ένας νοσηλευτής, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Μagen David Adom. «Οι τραυματίες ήταν ξαπλωμένοι στον δρόμο και το πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Κάποιοι από αυτούς ήταν αναίσθητοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Times of Israel οι δύο τρομοκράτες «εξουδετερώθηκαν» (σκοτώθηκαν) από τα πυρά ενός στρατιώτη και ενός υπερορθόδοξου Εβραίου ενώ για ώρες τα σημεία εξόδου και εισόδου σε Ιερουσαλήμ ήταν αποκλεισμένα και τέρα διεξάγονται επιχειρήσεις στα χωριά όπου ζούσαν οι Παλαιστίνιοι δράστες, σύμφωνα πάντα με το Τελ Αβίβ.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Σύμωνα με μαρτυρία του διασώστη Ναβάντ Νταϊμπ «Φτάσαμε στο σημείο μόλις ακούσαμε την αναφορά για τραύματα από πυροβολισμούς…Όταν φτάσαμε, είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στην άκρη του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρξε μεγάλη καταστροφή, σπασμένα γυαλιά στο έδαφος και πολλή αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες και να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομεία».

Μία επιβάτης του λεωφορείου μίλησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Βρισκόμουν στο λεωφορείο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Την ώρα που (ο οδηγός) άνοιξε την πόρτα … μπήκαν οι τρομοκράτες. Ήταν φρικτό. Βρισκόμουν κοντά στην πίσω πόρτα, έπεσα πάνω στους άλλους επιβάτες και διέφυγα, έσωσα τον εαυτό μου».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει σε σύσκεψη «με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας».

Από την πλευρά της η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνοι. «Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.

