Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η μεταφορά των επιβατών που είχαν παραμείνει στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

Advertisement

Advertisement