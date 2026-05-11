Συνολικά 94 άτομα, 19 διαφορετικών εθνικοτήτων απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Hondius στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Η διαδικασία εκκένωσης αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα, καθώς νωρίτερα θα πρέπει να γίνει ο ανεφοδιασμός του πλοίου, που είναι εγκυροβολημένο ανοιχτά τη Τενερίφης, με καύσιμα.

Μετά την απομάκρυνση των πρώτων επιβατών ένας Αμερικανός βρέθηκε θετικός όπως και μια Γαλλίδα ενώ ένας ακόμη Αμερικανός παρουσιάζει ήπια συμπτώματα.

Οι 17 Αμερικανοί που αποχώρησαν από το πλοίο την Κυριακή μεταφέρθηκαν αεροπορικώς πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες — με πρώτη στάση τη Νεμπράσκα, όπου βρίσκεται η εξαιρετικά εξειδικευμένη Εθνική Μονάδα Καραντίνας.

Η Ισπανία, η Γαλλία απομάκρυναν επίσης πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο ενώ συνολικά, οκτώ άνθρωποι, που πλέον δεν βρίσκονται πλέον στο κρουαζιερόπλοιο, έχουν ασθενήσει, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έξι από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από χανταϊό.

Σημειώνεται πως τρία άτομα έχουν πεθάνει: ένα ζευγάρι Ολλανών και μια Γερμανίδα.

Βάσει του πρωτοκόλου που έχει τεθεί σε ισχύ, οι επιβάτες που εγκαταλείπουντο κρουαζιερόπλοιο φορούν μπλε προστατευτική ενδυμασία και μάσκες ενώ επέβαιναν σε μικρότερα σκάφη που τους μεταφέρουν στην ακτή.

Κατά την επιστροφή τους στις πατρίδες τους, υποβάλλονται καθημερινή παρακολούθηση στο σπίτι για τις επόμενες 42 ημέρες αν και κάποιες χώρες επιλέγουν να θέσουν τους επιβάτες σε καραντίνα σε νοσοκομεία.

Στόχος, σύμφωνα με το Nebraska Medicine, είναι η παρακολούθηση των επιβατών κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης του ιού, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες, καθώς και η μείωση του κινδύνου εξάπλωσης της νόσου.

Υπενθυμίζεται πως χανταϊός, που συνήθως μεταδίδεται από τα τρωκτικά, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής,