REUTERS - Ένας άνδρας στην Ινδονησία λυγίζει βλέποντας την καταστροφή που άφησε πίσω η κακοκαιρία

Τραγικός είναι ο απολογισμός στην Ινδονησία μετά τις φονικές πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο για 950 ανθρώπους, τον τραυματισμό 5.000 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για πάνω από 270 αγνοούμενους.

Η κακοκαιρία έπληξε τρεις επαρχίες της Σουμάτρας, όπου σαρώθηκαν σπίτια, δρόμοι, δίκτυα επικοινωνιών και δημόσιες υποδομές. Η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB) ανακοίνωσε ότι εξακολοθούν να αγνοούνται 274 άνθρωποι στις πληγείσες περιοχές.

Συνολικά, πάνω από 1.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ινδονησία, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ εξαιτίας σειράς τροπικών καταιγίδων και βροχών του μουσώνα, που είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες.

Το κόστος της ανοικοδόμησης στις τρεις επαρχίες της Σουμάτρας ενδέχεται να φτάσει τα 51,82 τρισεκατομμύρια ρουπίες (3,1 δισεκ. δολάρια), εκτίμησε χθες βράδυ ο Σουχαριάντο, ο επικεφαλής της BNPB, που όπως και πολλοί συμπατριώτες του χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα.

Η επαρχία Ατσέχ, στο δυτικό άκρο του νησιού, που είχε βυθιστεί στο πένθος όταν την έπληξαν ο σεισμός και το τσουνάμι του 2004, ήταν αυτή που υπέστη το βαρύτερο πλήγμα, με 386 θανάτους και εκατοντάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένους.

Η επαρχία αντιμετωπίζει «ελλείψεις στα πάντα, πάνω απ’ όλα ιατρικού προσωπικού. Μας λείπουν γιατροί», τόνισε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης στην Ατσέχ, ο Μουζακίρ Μανάφ. Πρόσθεσε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για «φάρμακα» και άλλα είδη.

Σε μεγάλο μέρος της Ασίας βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε εξέλιξη η περίοδος των μουσώνων, που είναι από τη μια απόλυτα απαραίτητη για τις καλλιέργειες ρυζιού αλλά από την άλλη προκαλεί συχνά πλημμύρες.

Σύμφωνα με ειδικούς, η κλιματική αλλαγή προκαλεί πολύ πιο ισχυρές βροχές, καθώς η πιο θερμή ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών ενισχύουν τις καταιγίδες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην Ινδονησία, οικολόγοι, ειδικοί, ακόμη και η κυβέρνηση σημείωσαν πως η αποψίλωση των δασών ήταν ανάμεσα στις βασικές αιτίες για τις καταστροφικές κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες στη Σουμάτρα.

Don't look away!



This is the aftermath of the catastrophic flooding in Aceh Tamiang Regency, Sumatra in Indonesia 🇮🇩



At least 744 dead, 551 missing, 1.1 million displaced across 50 districts and the animals, no figures available 😭pic.twitter.com/dom4HRyO8o — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 2, 2025

Πηγή: ΑΠΕ

