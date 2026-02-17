Μια τεράστια καταβόθρα στην κεντρική επαρχία Ατσέχ της Ινδονησία επεκτείνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αγροτικές κοινότητες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας και Ορυκτών της χώρας, μέσα στο 2026 η έκτασή της έχει φτάσει περίπου τα 30 στρέμματα, με το φαινόμενο να παραμένει σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι το έδαφος συνεχίζει να υποχωρεί εξαιτίας διαδοχικών κατολισθήσεων και μακροχρόνιας μετατόπισης του υπεδάφους. Η καταβόθρα βρίσκεται πλέον σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από την κοινότητα Πόντοκ Μπάλικ, γεγονός που εντείνει τους φόβους για άμεσο κίνδυνο σε κατοικίες και καλλιέργειες.

Πρόσφατα πλάνα από drone κατέγραψαν την έκταση της ζημιάς στην περιοχή Κετολ, όπου βαθιά και απόκρημνα ρήγματα διασχίζουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κόβοντάς τες κυριολεκτικά στα δύο. Οι εικόνες αποτυπώνουν εκτεθειμένες βραχώδεις πλαγιές και ασταθή πρανή, που μαρτυρούν τη συνεχιζόμενη διάβρωση του εδάφους.

Αγρότης της περιοχής, μιλώντας πίσω από προστατευτικό φράγμα που τοποθετήθηκε για να αποτρέπεται η πρόσβαση πολιτών στην επικίνδυνη ζώνη, ανέφερε ότι το χείλος της καταβόθρας μετακινήθηκε αρκετά μέτρα μέσα σε μόλις μία ημέρα. Η μαρτυρία του αποτυπώνει τη δυναμική και απρόβλεπτη φύση του φαινομένου.

CONCERNING: A massive sinkhole continues to expand relentlessly, having already swallowed 18 rai of land, and is now approaching the community—just 400 meters away in Pondok Balik, Ketol, Central Aceh, Indonesia 🇮🇩 (Fabruary 16) pic.twitter.com/nvdPsK7ZPY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 16, 2026

Γεωλογικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα υπόγεια στρώματα της περιοχής αποτελούνται από ηφαιστειακή τύρφη και άμμο, υλικά που απορροφούν εύκολα τα υπόγεια ύδατα. Η συνεχής παρουσία νερού αποδυναμώνει τη συνοχή του εδάφους, καθιστώντας τα πρανή ιδιαίτερα ευάλωτα σε νέες κατολισθήσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι ήδη εμφανές στις περιοχές όπου τα εδάφη έχουν καταρρεύσει, αποκαλύπτοντας τα υποκείμενα στρώματα.

Ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Haili Yoga, δήλωσε ότι η επέκταση της καταβόθρας επιταχύνθηκε αισθητά μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα τέλη του 2025. Οι έντονες βροχοπτώσεις και ο μεγάλος όγκος νερού φαίνεται να επιβάρυναν περαιτέρω το ήδη ασταθές υπέδαφος.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ρηγμάτωση παρουσιάζει χαρακτηριστικά τυπικής καταβόθρας και ενδέχεται να συνεχίσει να διευρύνεται, εάν δεν ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο της ροής των υδάτων και τη σταθεροποίηση του εδάφους. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν αποκλείεται να ληφθούν επιπλέον προληπτικά μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS/Hidayatullah Tajuddin